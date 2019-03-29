【社區講呢啲】康文署場地半年5人猝死　議員倡教職員使用救心機

康文署場地屢出意外，去年半年間，至少5人於設有自動心臟去顫器(AED)的場地，因未得到及時急救而猝死，有中西區區議員要求康文署為職員加強急救培訓。

康文署場地過往曾發生多宗猝死事件，惟有中西區區議員指，遇上緊急情況時，場地職員沒有用AED為遇事者提供急救，白白浪費「黃金5分鐘」，認為情況反映職員缺乏急救知識，亦怕急救失敗需負上刑責，故要求康文署為職員加強急救培訓。

康文署向中西區區議會提交的書面回覆指，署方於2011年起在轄下所有泳池、泳灘、水上活動中心安裝AED，供曾接受AED操作訓練的人士使用，在緊急情況下為有需要人士進行心肺復甦。署方又指，有關安排於2013年已推展至設有動態設施、使用率高的陸上康樂場地，現時康文署轄下超過300個相關場地已設有AED，而在過去一年，共錄得34次使用紀錄。

康文署的書面回覆指，員工參加自動心臟去顫器培訓課程為自願性質，過去3年，每年平均有一千名員工參加有關培訓課程。(資料圖片)

據康文署為員工提供的指引，如有人在場地內暈例、失去知覺或嚴重受傷，在救護車到場前，最先到場並持有效操作自動心臟去顫器證書的員工可以為遇事者施救。此外，署方亦會要求承辦商每更提供至少一個可操作AED的保安員當值，而現時有可操作AED保安員當值的場地已逾110個。署方指，康文署員工參加自動心臟去顫器培訓課程為自願性質，過去3年，每年平均有一千名員工參加有關培訓課程。

署方又強調，若操作AED的員工曾接受訓練，並有有效證書，無論遇事者最後能否獲救，有關員工亦毋須負上任何法律責任。