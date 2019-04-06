【街市罷市第六日】安泰街市延長罷市　房署答應周一回應商戶　

安泰邨街市開業至今逾半年，人流稀少，商戶難敵昂貴租金，於4月1日起發動一連六日的罷市行動，要求房署及管理公司實施免租或減租。今日踏入罷市第六日，安泰街市四十多間商舖中，只有十數間照常營業。有區議員指商戶罷市是迫於無奈，「破產都搞唔掂！」

罷市六日 街市人流稀少

安泰商會於4月1日起發動一連六日的罷市行動，40個檔口中有23個響應。記者於4月6日，罷市行動的最後一日前往安泰街市視察。原本四十個檔口的街市十室九空，只有十多檔營業，售賣蔬果、海鮮及肉類，當中有燒味店員穿着該街市的管理公司「現代管理公司」的制服。街市內人流稀疏，只有數個市民買餸，有店舖職員更索性站着玩手機。

街市價格貴 市民寧到深水埗買餸

安泰邨居民簡小姐指，罷市對自己影響不大，「我平日很少在這個街市買餸，放工後會在觀塘買，只有星期六日才會在這裡買。」75歲的黃婆婆搬入安泰邨半年，由於行動不便，選擇在安泰街市買餸，「但這裡餸貴，一斤菜要12元，比深水埗貴一倍，如果行到，我會搭2元巴士去深水埗買。」她稱安泰街市自開業至今人流都不多，很多人會選擇到秀茂坪邨、順利邨、觀塘及深水埗等菜價較便宜的地方買餸，「其實這裡的餸貴，都是由於舖租貴，（房署）肯減租就好。」

75歲的黃婆婆搬入安泰邨半年，由於行動不便，選擇在安泰街市買餸，「但這裡餸貴，一斤菜要12元，比深水埗貴一倍，如果行到，我會搭2元巴士去深水埗買。」（黃桂桂攝）

待房署回應 決定下一步行動

觀塘安利區議員蔡澤鴻表示，原定4月6日結束的罷市行動將延後至4月8日（星期一），不少商戶於罷市期間回鄉拜山，「因為房署至今仍未正面回應商戶訴求」。蔡又指房署答應會於4月8日中午前給予答覆，商戶會因應房署答覆決定下一步行動。「商戶都係迫於無奈之下才選擇罷市。去年9月入伙時，房署給予3個月租金優惠，惟至今半年，街市人流並無增加。這是由於有市民拎匙後未入伙，房署話派匙90%，但真正入住率根本冇90%。」

月月蝕錢 商戶：破產都搞唔掂

他形容，商戶開業半年間，每個月都蝕錢，「商戶輸（蝕）到冇得再輸（蝕）。」但由於商戶與管理公司現代簽了兩年合約，只能硬着頭皮做下去，否則會被現代告毀約，「有幾個商戶話『真係破產都搞唔掂！每個月租金要7、8萬元，扣除工人薪金，啲錢都畀晒佢（管理公司）！』希望房署可以免租或減租，提供適當方案幫助租戶。」