【街市罷市】觀塘安泰邨街市租貴配套差　小商戶倒蝕罷市抗議房署

觀塘安泰邨街市部分商戶抗議街市租金過高、邨內配套差，以致生意不見起色，倒蝕大額金錢，今起罷市六日，並指如果房屋署於本周內未有約見商户討論有關事宜，將持續罷市行動。

屬房屋署街市、已外判予現代街市管理有限公司管理的安泰街市約有40檔商戶，今晨逾20商戶響應罷市行動、未有營業，並在檔口貼上了「租金貴、蝕大本，小商戶血本無歸」的標語，以及安泰商會對罷市行動發出的聲明。及後，十多名商戶手持橫額及標語，由安泰街市遊行至邨內的房屋署辨事處，沿途高呼罷市口號。商戶將請願信交予辨事處副經理後，回到街市附近靜坐。

安泰商會的發言人兼魚檔檔主龍哥直言，生意差主要因為街市人流少，平日最多人的時間亦只有「小貓三、四隻」。「原本管理公司說邨內會有個大型商場，但原來是住戶樓下的幾間商舖。」邨內的學校到現時仍未開始收生，管理公司招租時承諾會安排接載鄰邨居民至安泰街市的穿梭巴士線，商戶至上月追問才知道，建議原來已被運輸署駁回，胎死腹中，令他有感被管理公司招租時的花言巧語欺騙。雖然管理公司曾在區外派發宣傳單張，吸引人流，惟邨內的泊位不足，以致駕車到安泰街市的顧客只能泊在街邊，不少人因避免被抄牌拒再到安泰街市購物。

經營魚檔的龍哥表示，自己承租街市中的三個舖位，一個月的成本將近20萬元，惟每日的生意只得千多元 。(方家遠攝)

人流少令生意變差，再加上街市租金昂貴，令租戶百上加斤。經費魚檔的龍哥表示，自己承租街市中的三個舖位，總月租將近十萬元，一個月的成本約20萬元，惟每日的生意只得千多元，長期虧損令他在上月結束其中一個舖位生意。「情願不開舖蝕租也『冇咁慘』。」據他了解，有商戶一天經營十小時才有三百多元生意。

龍哥坦言，安泰街市並非首個新屋邨出現此情況，房屋署本應有沙田水泉澳邨等前車可鑑，惟仍重蹈覆轍，而商戶現時已沒能力交租，忍無可忍才有今天的行動，希望房屋署可免商戶租一年：「到現在這個境地，我們希望房署可以正視問題，向小商戶伸出援手。」

觀塘區區議員蔡澤鴻指，過往和房屋署反映有關問題時，署方反應十分冷淡。(方家遠攝)

「我們常說領展是吸血鬼、租金年年加，但原來安泰邨的租金比領展還高！」聲援商戶的觀塘區區議員蔡澤鴻指，安泰街市的租金甚至比人流較旺的秀茂坪街市高，而商戶們已經走投無路才會不顧虧蝕貨款、租金，發動罷市。他認為身為街市大業主的房屋署責無旁貸，但過往和房屋署反映有關問題時，署方反應冷淡，討論過後都「沒有下文」。

蔡澤鴻又指，問題的起因是房署至今仍沿用落後的入伙比率，視派匙的百分比為入住率，在街市招租之初，向商戶宣稱有八成七入伙率，惟實際上並無此人口，「部分住户可能因之前簽訂的租約問題，或子女的校網問題，現時尚未遷入安泰邨。」署方過往向新屋邨街市提供的首兩個月免租優惠，亦不足以支持小商戶：「到第三、四、五個月仍有問題時，房署是否應幫手？當日署方給了承諾，商戶才進場，現在兌現不了，是否應該坐下來談？」

有街市租戶亦反映，街市內疑有不少和管理公司有關連的商戶，能夠得到較佳待遇，蔡澤鴻表示，事件反映街市的營商環境惡劣，原以為房署不再把街市售予領展管理是德政，不料外判制度變成了剥削：「署方對管理費沒有監管，不同檔口有不同收費。管理公司要加租和管理費才賺錢，明顯是外判制度出了問題。」他要求邨內的房屋署辨事處，將商戶的請願信轉交署方商業科或助理署長，及於本周內安排與商戶會面，否則將會策動下一個罷市行動。

林冠存指，安泰邨現時實際入住率只逾六成，故街市人流至今仍然不多。(方家遠攝)

民主黨安達臣總幹事林冠存指，安泰邨現時實際入住率只逾六成，故街市人流至今仍然不多，而過往亦有商户向他反映，管理公司不容許商户售賣重複商品，部分疑有連繫的商舖可得優待，親疏有別的做法令商户感不公。

管理公司回應指，已對罷市商戶解釋罷市會對安泰邨居民做成不便，是不理性及負面行為，亦只會令安泰街市生意更差；又指街市並非全面「罷市」，「只有一少部份商戶支持及參與『罷市』，安泰街市仍然正常運作」，有不同貨品售賣，如生果、蔬菜、海鮮及熟食等等。《香港01》向房屋署查詢事件，至今未有回覆。