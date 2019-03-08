【託兒難】北區僅得一嬰兒園　BB等半年　媽媽棄全職湊B女

每日早上八時，來往上水及粉嶺的70K 巴士，如同一輛「BB校巴」——有身穿校服的幼稚園學生，也有不少手抱嬰孩。年約兩歲多的樂晴伏在Doris身上，乘坐半小時的車程前往位處粉嶺華明邨的日託嬰兒園。「這邊上車的BB和家長，大多都是去那間嬰兒園，因為這裡就得一間。」今天是「三八婦女節」，百多年來世人歌頌女性的付出，但如今婦女仍因託兒服務短缺而感到徬徨。 根據政府統計署資料，每年約有5至6萬名嬰兒出生，但現時全港僅得12間資助獨立幼兒中心，為2歲或以下的嬰幼兒提供全日制託管服務，名額只得738個。雙職家庭對託管服務需求龐大，剛發佈的財政預算案計劃撥款兩億一千多萬改善幼兒服務，包括增設400個資助獨立幼兒中心名額、改善「互助幼兒中心」等。撥款數字亮麗，無論恆常服務或社區支援仿似能全面照顧家長需要，但前者仍供不應求，後者則缺乏支援，大花銀彈後是否仍能對症下藥？ 攝影：歐嘉樂

Doris每朝8時抱著女兒乘坐巴士往粉嶺的嬰兒園。

30歲的Doris個子不高，每天背著一整袋日用品及30磅的女兒，於上水巴士站候車。她按下電話查看時間，皺著眉頭說：「今日又遲了。」對於負重超過30磅的人來說，分秒也難以忍奈。然而，即使Doris每天大包小包跟跟女兒由天平邨前往粉嶺，她仍自覺比更多媽媽來得「幸運」。「等待了半年，女兒十個月大上了嬰兒園，因為當初真是找不到人照顧。」

「死啦，個女邊個湊？」

嬰兒還未出生時，有媽媽於已為孩子輪候育嬰園、幼兒中心，但Doris當時仍有全職工作，她於坐月時才猛然想起孩子的照顧問題：「新手媽媽很多事都顧不到，那時候突然想『死啦，個女邊個湊？』。」

擔心長輩照顧 兩代有代溝易磨擦

Doris當時任職展覽策劃工作，曾考慮聘請外傭或交託爺爺照顧，惟兩者均非她所願：「外傭住屋企的話根本沒有空間，而爺爺湊的話，擔心兩代人的照顧方式不同而有磨擦。」Doris當時於網上搜尋當區的幼兒照顧服務，發現相關的配套相當匱乏。據社會福利署資料，北區得一間日託嬰兒園，僅有48個名額，「半年前開始排，同時還有輪候幼兒學校，但我在waiting list (等候名單) 排160，應該都沒有可能。」

巴士如同「BB校巴」，Doris說與上水相比，粉嶺的幼兒教育資源較集中。

資助獨立幼兒中心：由社會福利署規管，以照顧3歲以下兒童為主，提供全日照顧

女兒今年兩歲，十個月大時已上位處粉嶺的日託嬰兒園，Doris認為女兒的語言發展、自理能力比同齡臬童較佳。

社區保姆成救命索

當嬰兒園、幼兒學校還未有消息時，Doris 唯有尋找自僱保姆，但對方照顧女兒兩個月後就辭工，當下教她甚為徬徨。「我每天都好緊張，放工回家就在Facebook 搜尋合適的保姆姨姨，有好多回覆，但作為媽媽都會考慮很多，例如家庭環境、經驗，看得多都很疲累。」她不敢回想當時是否患上憂鬱或躁狂症，但明顯情緒容易焦慮，心情起伏不定。除了未能找到適切的照顧者，她更開始自責：「當我不斷找人照顧女兒的時候，發現我好像好似不斷把女兒『塞俾人』。」

Doris於求助無援的時候，決定辭去全職工作 ，轉為私補導師，加上同時找到「鄰里支援幼兒計劃」(俗稱：社區保姆)幫忙，能夠於輪候嬰兒園半年間照顧女兒。「社工知道我很焦慮，立即替我於天平邨找保姆，但保姆並非每條邨都會有，所以有一個合適的真的很幸運。」

現年30歲的Doris原本任職展覽策劃的工作，後來因照顧女兒而轉為私補導師。「現在也是一種學習，我能教識別的學生，將來也能教授女兒。」

報告指使用率低？「我們超過100%」

由於區內嬰兒園名額短缺，Doris唯有尋求社區援助。本港多區均有非牟利機構營運「鄰里支援幼兒計劃」及「互助幼兒中心」，提供0至6歲的幼兒託管服務，惟兩者均是招募婦女作照顧者，其服務穩定度及專業性均成疑。

據社署資料，本港共有18間互助幼兒中心，而2018年立法會福利事務委員會發佈的《幼兒照顧服務的長遠發展研究》提出，2017年至2018年互助幼兒中心的平均使用率只有8%，並建議政府逐步重整。然而，香港婦女中心協會署任高級發展幹事鍾世昌稱，過去一年協會轄下的幼兒中心的使用率均超過100%，「部分機構使用率低的原因，是機構難招募義工，加上社署發出互助幼兒中心牌照後，機構每年均要花上兩萬多元續牌，種種情況導致有些機構放棄營運。」

幼兒服務名額短缺，地區支援如「互助幼兒中心」等服務的專業質素成疑。

社署缺支緩 難保專業性

鍾世昌續稱，互助幼兒中心的原意雖是婦女互助，但當中涉及行政工作的人手，甚或婦女培訓等開支，而社署並沒有提供任何資助，「機構會提供on job training （工作中培訓）及工作坊，教授基本的照顧技巧，主要以看顧為主，但家長的期望則愈來愈高。」他解釋，不少家長都會詢問中心同時會否提供興趣班，但人手上協會則難以自行撥出額外開支。

社署支援欠奉，導致機構缺少誘因提供更多培訓及服務類別，最終的受影響的是一眾家長。然而，報告提出的轉型能改善現況嗎？鍾世昌稱，社署曾建議將幼兒中心改為向3歲以上的的兒童提供課餘託管服務，「這樣變相導致0至2歲的照顧服務更少，我建議應該將託兒服務正規化，例如向義工保姆提供專業培訓，或設定保姆名冊，肯定他們的背景及資歷。」

香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢則認為，幼兒服務理應「教顧合一」，現時政府大力撥款增加社區保姆資源，但這並非專業服務，理應改善幼兒教育的規劃，為何她會有這個想法？詳情可看下集：