【葵青講呢啲】葵涌廣場外易拉架長擺　議員促檢控　市民：搵食啫

在葵涌廣場門外行人路，不時有人設置銷售攤位及「易拉架」。當區區議員投訴，相關物品長期佔用大量行人通道空間，造成環境衞生問題，影響市容，要求食環署就未經許可而非法展示商業宣傳品行為，提出檢控。但有市民則認為影響不大，「都係搵食啫。」

葵青區區議員吳劍昇早前向區議會指，一直有為數不少的公司在葵涌廣場門外行人路段，設立銷售站點，每天十多小時展示商業宣傳品。銷售員除擺放「易拉架」等物品外，更設置枱及椅子，長期大量佔用行人路空間。到晚上，又會將宣傳品及其他雜物垃圾等，放在街上或欄杆旁，造成環境衞生問題及相當阻街。

現場所見，所有易拉架都是整齊一字排開，未見有阻路情況。（梁鉻康攝）

推銷上網、流動電話 未見阻路

下午2時許，葵涌廣場門外已有至少11個易拉架，分別屬於三家公司，包括推銷寛頻上網、收費電視及流動電話網絡，期間仍同時有人打開易拉架及宣傳用品。至下午3時，總共再有兩間流動電話網絡供應商打開易拉架作宣傳。在現場所見，「香港寬頻」及「電訊盈科」街站均拉開了最少4個易拉架，當中「電訊盈科」同時展示了推銷收費電視、寬頻上網的宣傳資料。

據在場觀察，上述數家公司的推銷員均沒有主動「拉客」，亦未見有市民上前查詢。而上址所有易拉架都是整齊一字排開，未見有阻路情況，行人甚至輪椅人士均可順利無阻使用行人路，與葵涌廣場出入口位置亦有一段距離，未見有商場職員上前干預。

未經申請或違法 區議員促檢控

他指出，廣場門外設立銷售點展示商業宣傳品，並未經當局許可，涉非法佔用土地。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第104條規定，除非獲得政府當局書面准許，否則政府土地上不得展示或張貼招貼、海報。違者即屬犯罪，一經定罪，可判每日罰款300元。當局可將招貼或海報移走，並以追討民事債項方式，向展示招貼或海報的人追討移走費。

吳劍昇向葵青區議會社區事務委員會提出動議，要求食環署在區內檢取未經准許、而在公眾地方展示的「易拉架」及類似裝置，作為證據，並依例嚴格對有關人士非法行為提出檢控。

葵青區議員吳劍昇指，相關物品長期佔用大量行人通道空間，造成環境衞生問題，影響市容。

市民認為街站、易拉架影響不大

兩名不願透露姓氏的市民均指易拉架宣傳情況可以接受，當中一名在附近居住的街坊表示「無理呢啲嘢」，但認為「阻就實有少少阻，由得佢囉」，覺得假如阻街問題惡化當局就會跟進，表示「喺度住咁耐見慣，（推銷員）都係搵食啫」。另一名途人則指上址街站「理論上都阻（街）」，但實際上視乎每人自身需要，而他個人則覺得街站未有阻礙人流，所以認為「OK」。