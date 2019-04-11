【打擊違泊】祥華邨違泊5小時罰千元　街坊：過咗半個鐘係我抵死

為打擊車輛違泊情況，全港屋苑各出奇謀，沙田第一城以「極速鎖車」驅趕違泊車輛，粉嶺祥華邨則選擇加重罰則，車主若把車輛違泊在屋邨公眾範圍5小時，連鎖車費需繳交罰款1056元。有車主認為加幅離譜，亦有車主認為有首半小時免費可接受，「違泊係唔啱」。 攝影：林振華

五小時收費$1056

祥華邨業主立案法團近日於祥華邨內掛起大幅橫額，指為打擊邨內違泊，將於今年5月1日起，向違例停泊而被扣鎖的車輛收取港幣320元開鎖費及每小時之行政費。私家車的新行政收費為首半小時免費，其後半小時32元，第二個小時64元，第三個小時128元，其後每小時收費256元。即若有私家車違泊於祥華邨內公眾地方，到第五小時，連鎖車費需付1056元。

下車3分鐘即收警告信

記者於4月11日到祥華邨視察，並把車輛停泊在祥華商場落貨區，方下車不足3分鐘，已有管理處職員把一封警告信放在車頭，警告信指車輛違泊，「請馬上將車輛駛離，否則，本處將採取進一步行動」，信內亦記下時間，該職員說若半小時後仍未駛離，則會罰款及鎖車，並建議我們把車停泊在邨內的停車場。祥華邨共有兩個停車場，由昇捷管理服務有限公司管理，私家車平日收費為每小時21元。

車主：太貴喇！

臨近放學時間，記者發現邨內兩所學校附近路段停泊了數架私家車，其中一個等候學生放學的車主姚女士認為新罰則收費過高，「太貴喇！停喺度接學生放學，萬一學生遲少少放，就會過咗半個鐘，咁就收我三十幾蚊，真係太貴！如果真係咁，我唯有喺（祥華邨）出面等。」

姚女士：「太貴喇！停喺度接學生放學，萬一學生遲少少放，就會過咗半個鐘，咁就收我三十幾蚊，真係太貴！如果真係咁，我唯有喺（祥華邨）出面等。」

「只要唔過半個鐘就得」

但亦有司機認為新罰則可以接受，車主之一的李先生表示，「仲有半個鐘走盞，只要我唔過半個鐘就得，佢之後想收幾百（元）都冇問題，過咗半個鐘係我抵死啦！」另一位剛好需要到祥華邨商場買東西的陳先生稱，「（違泊車輛）事實上係唔啱，如果我要泊多過半個鐘都會泊停車場。」

區議員：半小時走盞相當人性化

民主黨祥華區議員陳旭明解釋，新罰則主要針對把車輛違泊於邨內公眾地方的人士，「有啲人駛入邨後唔係快速放人離開，又唔泊入停車場，淨係停喺邨內公眾地方，尤其是迴旋處位置，咁對一啲將車泊喺停車場嘅車主好唔公平。而且新罰則有半小時走盞，已經相當人性化。」

天平邨亦有類似罰則

除祥華邨外，全港不少屋邨亦實施類似罰則，例如天平邨同樣設首30分鐘免費泊車及320元鎖車費，私家車第一小時40元，第二小時80元，其後每小時160元。祥華邨及天平邨分別於1998年及2000年在「租者置其屋計劃」把單位出售給所屬租戶，並成立業主立案法團。