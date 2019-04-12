【駕駛者注意】盤點政府近年以高科技招數　加強打擊違泊

本港交通擠塞及違例泊車問題嚴重。近日網上流傳新「抄牌」裝置，警員只需用手提裝置掃行車證上的二維碼，就可讀取涉事違泊車輛資料，再輸入街道位置等簡單資料，就已完成抄牌程序。事實上，政府近年推出多項試驗計劃，嘗試以不同科技，包括在路燈安裝「天眼」、於路段安裝攝影機，以及利用手提攝錄機拍攝，打擊駕駛者雙行泊車、限制區內上落客及貨物等違泊行為。

觀塘鴻圖道的燈柱裝設閉路電視，以打擊駕駛者違例泊車行為。（資料圖片／林振華攝）

政府於2015年施政報告提及以九龍東為試點，研究發展智慧城市的可行性。其後發展局的「起動九龍東」計劃下展開八個概念驗證測試，其中之一的「路旁上落貨區監察系統」正是針對貨車於路旁上落貨，導致交通擠塞的問題。

路旁上落貨區監察系統於去年1月展開，計劃在觀塘巧明街及海濱道的部分路段的燈柱安裝攝影機，並利用影像分析技術監察路旁上落貨區的使用和空置情況，以辨認及打擊違泊行為，例如停車等候、停泊車輛及放置雜物等行為，同時發放落貨區實時空置情況，以便駕駛人士尋找空位上落貨，預計測試將於今年第3季完成。

測試期間不作執法用途

至於另一測試「違例泊車監察系統」於去年11月展開，並率先在觀塘及新蒲崗三個試點，分別為鴻圖道介乎駿業街至開源道、駿業街介乎偉業街至海濱道，以及四美街介乎五芳街至六合街的燈柱安裝閉路電視攝影機，並利用影像分析技術識別違例泊車行為，包括雙行泊車、在不准泊車的地方泊車、在限制區內上落客、貨等，冀藉此帶來阻嚇作用。

而以上兩項驗證測試，在測試期間警方都不會利用系統所收集到的資料，即辨別到的違規行為用作執法用途，惟僅會用作評估系統的準確性及技術要求。

警方去年8月1日亦推出去為期6個月，以手提數碼攝錄機於本港多個交通黑點進行攝錄執法行動。（資料圖片）

除了在燈柱安裝攝影機打擊違泊行為外，警方去年8月1日亦推出了為期6個月，以手提數碼攝錄機，在本港多個交通黑點進行攝錄執法行動，並採取截停及非截停方式，針對六種交通違例事項，包括在禁區內上落客、貨；調頭（U-turn）時造成阻塞；非法進入黃色方格格口；未經授權在巴士、小巴及的士站停車，以及巴士、小巴及的士上落客期間停車超過所需時間。

截停模式為安排警員於攝錄位置戒備，並即時截停違例車輛及發告票；非截停方式則為警員翻查錄影片段，再透過運輸署系統聯絡違規車主，再發告票。