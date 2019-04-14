筲箕灣街市丟空一年仍無發展計劃　區議員倡改建護老中心

有45年歷史的筲箕灣街市因租置率低下，於去年正式清空關閉，當時有區議員提出將街市改建成長者護老中心，以應付區內人口老化問題。然而街市關閉一年，政府仍未作出任何發展諮詢，亦無提出發展意向，街市因此丟空逾一年。當區區議員表示，區內人口老化嚴重，而土地長期丟空，不但無助解決問題，更浪費了土地資源，「全港土地都不夠，政府不是不知問題嚴重，而是不肯去做。」

有45年歷史、樓高四層的筲箕灣街市，人流量多年遍低，亦有多間舖位空置，遂於去年二月正式關閉。早於2017年，東區區議會已有討論筲箕灣街市的發展方向，當時有區議員建議將街市改建作為安老院舍，以應付區內人口老化問題，然而至今未聞政府發展意向。

東區每4人有1位老人

東區區議員麥德正表示，東區為全港人口最老的地方，他引述政府數字指，預計在2024年，東區每4個人有1個是老人，然而區內安老中心並不足夠，故希望政府能加快建設，盡快就筲箕灣街市發展作出安排，「日間長者中心並不足夠，有長者更不知道有長者中心，所以沒有使用。」

筲箕灣街市丟空超過一年，當局仍未提出發展計劃。（麥德正提供圖片）

麥德正又指，當年筲箕灣街市因使用量不足而關閉，政府應該一早有發展的計劃，但丟空逾年，當局並無進行任何諮詢，亦未提出任何發展方向，「全港土地都不夠用，但是有一個地方丟空了。」

多個社區設施只聞樓梯響

除了筲箕灣街市，政府在2017年提出，為環翠邨有蓋遊樂場改建為社區健康中心作準備及提交技術可行性說明書的建築，及相關顧問服務，但相關項目未見任何進展；2018年11月，區議會通過於小西灣設立地區康健中心及社會福利設施大樓，至今仍未有動工時間表。麥德正批評，有關當局提出了相關發展計劃，但純粹提完便沒有下文，「政府不是不知道有地可用，而是不肯去做。」

政府擬於東區法院旁的土地興建一座樓高六層的綜合大樓，惟於區議會立項後十年才開始動工。有關用地早前以短期租約租予承辦商作停車場，提供100個車位。而現時承辦商已撤出，土地遭空置。（麥德正提供）

綜合大樓拖足10年始動工

麥德正又指出，2009年當局已選取在東區法院旁土地興建一座樓高六層的綜合大樓，當中提供圖書館及200個長者宿位，然而在2012年完成可行性研究之後，方決定於今年年尾才動工，並預計在2022年完工，拖延了十年。「當中有200個老人宿位，雖然都是很少數，但有好過冇，預期完工時間為2022年，希望不需延遲。」他認為社區配套應整體性規劃，而不是擠牙膏逐步推出。