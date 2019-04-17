【南區講呢啲】田灣混凝土廠上月停運　區議員倡改劃成休憩用地

混凝土廠自1980年代於田灣設廠，因影響空氣質素及道路安全問題，一直引起居民不滿。今年三月，混凝土廠將正式終止短期租約，而南區區議員麥謝巧玲則要政府求改劃土地，增加區內休憩用地。 攝影：余睿菁

混凝土廠距離民居僅有500米，居民認為這影響附近空氣質素及道路安全。

位處田灣的混凝土廠自 1984 年設立，據區議會文件顯示，過去政府一直以短期租約方式租予混凝土廠；然而，混凝土廠位處於田灣海旁，為華貴邨、嘉隆苑等住宅往田灣市中心及香港仔等地的必經之路，離民居僅約500米。南區區議員麥謝巧玲稱，田灣混凝土廠影響居民出入，雖然混凝土廠於 2009年4月1日合約期滿終止運作，但政府於2008年提議再招標續約，引起南區居民甚為不滿。

地政總署回覆指，混凝土廠於 2019 年 3 月 31 日終止現時田灣混凝土廠的短期租約。麥謝巧玲則要求改劃上述地段為「休憩用地」。現時，根據《香港仔及鴨脷洲分區計劃大綱核准圖編號 S/H15/33》，混凝土廠的土地用途劃作「其他指定用途」註明「粒料／水泥處理及混凝土配 料區」地帶，土木工程拓展署回覆指，政府現正展開研究，預計於2020年有結果；而規劃署則表示，由於該地段毗鄰煤氣公司香港仔煤氣鼓及工場，屬潛在危險設施。

營運商卓越混凝土有限公司回覆稱，混凝土廠於 3 月 31 日已停止運作，並準備拆卸設備，將來需視乎能否租用其他地方繼續營運。