【雙輪椅位巴士】全港240架　輪椅人士批車身冇標誌、App欠提示　

不少巴士只設有一個輪椅位置，若多於一名輪椅使用者乘搭同一巴士，便要等候下一班車。近年幾間巴士公司開始陸續增加雙輪椅位，提高輪椅使用者能成功上車機率。現時全港約有240多架巴士設有雙輪椅位，但有區議員近日接到輪椅使用者反映，指部分設有雙輪椅位的巴士沒有加上標誌，難以識別雙輪椅位的巴士，造成不便。

沙田區區議員葉榮去年十二月初接獲輪椅使用者反映，表示乘搭九巴時，發現部分巴士雖設有雙輪椅位，但巴士車身上沒有任何標誌提醒候車的輪椅使用者。葉榮指，今年他曾乘坐過兩次有雙輪椅坐位的巴士，其中一次經驗令他印象深刻：「有坐輪椅的朋友一上車，見到我背影，以為沒有位輪椅位就即時下車，幸好司機立即叫住他。」

現時全港有約240多架巴士設有雙輪椅位。（資料圖片）

區議員建議手機應用程式加提示

目前大部分巴士都只設有一個輪椅位，不少輪椅使用者在等候巴士時，若已有一位輪椅使用者使用了輪椅位置，下一位就要再輪候另一班車，交通時間亦因而增加。「香港人口老化愈趨嚴重， 愈來愈多人坐輪椅出入。」葉榮認為，雙輪椅位的巴士有一定需求，他又建議巴士公司可在手機應用程式中加設雙輪椅位的標誌，讓輪椅使用者能在出門前先查看手機程式，掌握出門時間，「若一群輪椅人士要外出聚會，亦能有多一種交通工具能選擇乘坐，方便殘疾人士外出。」

葉榮又認為，若果巴士車身能增設雙輪椅的標誌，就能在輪椅使用者上車前，掌握提示車內位置狀況，「先不論香港無障礙設施足不足夠、斜路或階梯多不多，輪椅使用者前往一個目的地往往要兜路，花時間找無障礙設施，若不是雙輪椅的巴士，便要與人爭上車。」

九巴及龍運回覆區議會文件時指，部份九巴的巴士自2017年起改裝，加設雙輪椅位。（資料圖片）

全港約200多架雙輪椅位巴士

九巴及龍運回覆區議會文件時指，部份九巴的巴士自2017年起改裝，加設雙輪椅位，而現時共有約196架巴士配備雙輪椅位，部份車輛的行走路線均途經醫院。九巴及龍運又補充，曾於去年接到傷健團體的意見，希望為設有雙輪椅座位的巴士車身加上標誌，以茲識別，目前運輸署已批准有關細節，將會盡快落實標誌。

新巴城巴回覆時則指，截至2019年2月，兩巴共有46輛巴士設有雙輪椅位，當中的巴士路線以途經醫院為主。兩巴亦於今年三月陸續在雙輪椅位巴士的擋風玻璃張貼標誌，預計於四月內完成。

至於在手機應用程式上加設雙輪椅標誌，四間巴士公司都暫未有相關計劃。