患罕病視力體能退化　坐輪椅少女相隔六年再行山：身邊人話好危險

陳嘉敏住粉嶺，她家附近就是蝴蝶山，出事前，她會獨自爬上位於家附近的山嶺，就是為了一睹夕陽餘暉。但世事無常，2015的一天，在上班途中時她雙腿突然無力，連一級樓梯也無法使力踏上。四年過後的今日仍然未找到病因，她身體機能卻日漸衰退，日常生活都要坐在電動輪椅上渡過。從前的蝴蝶山也沒法再次踏足。 一個月前，她卻坐着輪椅走遍香港仔水塘郊野，當日訪問已是第二次坐着輪椅去行山。坐輪椅也可以行山嗎？嘉敏會這樣答你：「殘疾人士可以做好多健全人士都做到的事，只要模式可以調整及改整，我們也能感受到大自然的風。」 攝影：龔嘉盛

四年前忽無力上樓梯

2015年的一天，當時23歲的她突然雙腿乏力，無論如何都踏不上那一級樓梯，下班後到醫院檢查，卻住上了幾個月，期間醫生做了不同檢查打算找出病因，怎料一找就是四年，直至現在，嘉敏還未被找出發病原因。不知何病，只知道身體機能不斷退化，由起初可以手推輪椅到後來要坐電動輪椅、腳掌可以向上屈曲到現時雙腿只能前後移動，近月，雙眼情況亦趨惡化。

訪問那天，我們再次相約嘉敏（左二）到粉嶺南涌行山，那裡路徑多數平坦，亦有巴士到達，方便輪椅使用者前往。

視力剩一半 對光線敏感

別人看到灰色，嘉敏會看到黑色；前方白色的光，她則看到灰色。最近她避免到旺角去，因為那裡人來人往，地面上的光影變化太大，眼睛會容易不適。「醫生說是感光細胞死亡，亦無法解釋是什麼原因引致。」因此她隨身帶備數副眼鏡，一副鏡片全黃色，在室內補光用；一副如同墨鏡般在戶外擋光用、還有用來學習用的放大鏡。最近她聽覺也變差，聽到別人說話音量時大時小，聽不到就要猜測別人說話意思。

這天外出她也隨身帶備數副眼鏡，在有需要時方便更換。

不敢行山：「覺得冇可能做到」

自從病發後，嘉敏也沒有再踏足過蝴蝶山。她接受過不同媒體的訪問，都離不開她與運動的關係，她頻頻嘗試不同活動：潛水、滑翔傘、跆拳道...都能夠在教練或義工的協助下做到，每樣幾乎看似輪椅使用者不可能做到的事，她都想趁有限的生命裏一一體會，告訴別人說「我做得到」。唯獨行山這項需要用上「雙腿」的活動，無所畏懼的小妮子卻不抱有希望，「當初我覺得無可能，我連第一步上去梯級都做不到，行山條路太斜，很多令人卻步的事，令我不敢去想。」仿佛未踏進大自然就已判了死刑，群內的輪椅朋友即使想踏入郊野亦不敢提起遠足，蝴蝶山的日落也只能成追憶，「我想試下再看夜景，看日落，但永遠好像有距離。」

當日與嘉敏同遊南涌路線如下：

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相隔六年再闖山林 所見景象記憶深刻

郊野公園似是輪椅使用者無法進入之地：凹凸不平的山坡地，交通又難以抵達，因人跡罕至如出事亦難以求救，種種環境因素成為他們踏足郊野的障礙。上月，有民間團體邀請嘉敏去體驗位於香港仔水塘的無障礙郊遊路線，團體篩選了幾條全港輪椅易達的郊遊路線，首先該地點有巴士到達，而路面多數是以混凝土路鋪成，路面斜度不大，還有怡人的風景及無障礙洗手間，甚至輪椅可以進入的涼亭。因此，相隔六年，嘉敏才得以重新踏足郊野。

那天她先坐地鐵到金鐘站，再坐巴士到漁光道下車，被眼前景象震撼，她興奮地向記者描述那天所見的景象：「遠處看到堤壩，還見到海洋公園，望出去就是海洋，陽光折射在海面上一閃一閃的，好美。」那天的光影也藏了在她眼睛，明亮閃耀。

相隔多年，嘉敏終於可以在輪椅上再次體驗到行山樂趣。

「這麼多年後再次行山，真的好開心。從來沒有想到可以再次行山，看到這麼漂亮的風景。」嘉敏續說：「原來行山比我想像中容易，其實有平坦的路，不一定是走梯級，也可以行山。」嘉敏後來把當天行山的照片放在社交網絡，引來一大群同樣坐輪椅朋友的迴響，「他們不斷問我在哪裡、怎麼去、危不危險，打算之後約朋友一起去。」說完，她臉上露出一個滿意的微笑。

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