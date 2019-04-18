【沙田違泊】兩個月派近萬三張牛肉乾　區議員倡建綜合停車大樓

全港各區車位不足，違泊問題惹人詬病，其中沙田區內違泊問題嚴重。有當區區議員反映，有不少區內露天停車場被收回作其他發展用途，欠缺大型車位，而私家車月租費用亦不斷提升，認為政府有需要建設多層綜合停車大樓，以應付區內需求。政府回覆時只表示計劃於馬鞍山和大圍增加數百個公眾車位。 攝影：鄧詠中

翻查沙田區議會「沙田、大圍及馬鞍山交通違例檢控數字」文件，去年12月至今年1月，有12860宗違例泊車檢控，而過去兩個月的違例泊車檢控則下跌，達9648宗。

雖違泊數字略為下跌，沙田區議員姚嘉俊認為，整體而言違泊問題漸趨嚴重。他稱，近年不少區內露天停車場被收回作其他發展用途，不少市民、駕駛人士均反映，區內的大型車位不足，而私家車月租費用亦不斷提升，變相導致違泊問題加劇。他又指出，當區均沒有一個可供大型旅遊巴士、貨車、輕型貨車、私家車和單車停泊的綜合停車大樓，認為政府有需要否研究在區內物色合適的土地或重置土地，用作興建多層綜合停車大樓。

沙田地政處和運輸署均未有回覆會否興建多層綜合停車大樓。運輸署只表示稱，為配合政府「一地多用」的原則，運輸署擬於沙田區政府發展項目加設公眾泊車位，包括擬建的政府、機構或社區設施和休憩用地及房委會的發展項目。其中包括政府將會在計劃中的馬鞍山第103區體育館加設公眾停車場，預計可提供約300個私家車泊車位、 6 5 個商用車輛泊車位及 3 5 個電單車泊車位，而運輸署亦已要求於大圍綜合大樓加設公衆泊車位，但確實車位數量待定。

至於現時沙田的車位情況，地政處回覆稱，自 2011年以來，地政處新批出 4 幅未有即時發展需要的政府土地，以短期租約方式作臨時收費公眾停車場，涉及總面積約二萬平方米，現時合共有15幅地作臨時收費公眾停車場。同期，有12幅需作其他用途已終止或𦂨減面積的短期租約的臨時收費公眾停車場，涉及面積約54 000平方米，當中包括2011年沙田安群街的2幅地作興建京瑞廣場一、二期，而最近恆泰路與馬鞍山路交界處亦有一幅約3900平方米地改由房屋署用作道路改善工程，惟有關地點過去被指違泊嚴重。

運輸署指，現時沙田內共有1,583個路旁咪錶泊車位。其中只供停泊私家車、小巴及輕型貨車的泊車位有1 , 376個，只供停泊貨車的泊車位有 163 個，而只供停泊巴士的泊車位有44個。而沙田政府合署地下及地庫部分地方的收費公眾停車場共有108個私家車泊車位及1 7個電單車泊車位，可供公眾人士於平日夜間、星期六下午及夜間和星期日及公眾假期全日使用。