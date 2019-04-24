【再生零食袋】環團回收零食袋、薯片袋　升級再造變身散紙包

吃完一包薯片，你可能會將剩餘的零食袋棄於垃圾桶。但有沒有想過除了丟掉，薯片袋還可以回收再用？有環保團體近日發起徵收薯片袋活動，未來會將收集所得的薯片袋升級改造，變身成零錢包或食物袋，為薯片、蝦片等等的零食袋打造第二生命。

「薯片是大眾化的零食，通常人們食完就會掉棄，我們想利用是次工作坊，趁機會回收再造薯片或零食袋，以及令大家都注意到薯片袋的垃圾問題。」是次升級改造活動由環保團體綠行俠主辦，業務發展總監Peann說，回收得來的零食袋會改造成食物袋及零錢包，「零食袋的物料本來都是用作裝載食物用，變身做食物袋就最合適不過。」

團體計劃徵收200多個零食袋。（資料圖片）

活動聯同各大企業及大專院校合辦工作坊，請來導師指導改造薯片袋方法。綠行俠業務發展總監Peann Tam指，由於是次工作坊預計會有一百至二百人參加，故是次徵收目標要收集二百多個薯片袋，希望有意捐贈的市民在捐贈前能夠先清洗及整理好薯片袋，供再造之用。

Peann補充，接受捐贈的零食袋必須徹底清潔乾淨及晾乾，尺寸最少為20x22cm或以上，又以袋口開口完整為佳。她補充，有意捐贈零食袋的市民，可以親身交到辦公室或郵寄予他們。