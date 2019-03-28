【環保膠假環保】流入海洋、魚類照吞　學者：最後都是去堆填區

歐洲議會今日以大比數通過法案，2021年起全面禁止歐盟國家使用即棄塑膠產品，如飲管、餐具和棉花棒等，防止塑膠製品污染海洋。回望香港，施政報告才於去年提出，政府將帶頭減少使用即棄塑膠餐具，並積極研究禁制即棄餐具的可能性。「減塑」、「循環再用」成了口號，市場更出現新興塑膠，聲稱不以石油作原材料，而以植物製成，且分解後可以變成堆肥物料。 這種可分解的塑膠，看似能解決塑膠污染問題，然而有學者指出，要分解這種塑膠，需有一定的條件配合，惟香港根本沒有相關配套，最終這些原來可分解的塑膠，可能被送去堆填區，又或流入大海，成為海洋生物殺手。

去年不少商戶均棄用傳統塑膠物料，轉用一種聲稱可分解的塑膠，以減少對環境的破壞。（資料圖片／陳嘉元攝）

手搖飲品近年大熱，但你又有否留意，手上飲品的膠杯，是用哪種塑膠製成？近年不少商戶均棄用傳統塑膠物料，轉用一種聲稱可分解的塑膠，以減少對環境的破壞。天仁茗茶香港特許經營商賓仕國際主席陳錦泉於去年曾指，會於今年推出以可分解物料PLA製造的透明塑料杯，取代現時所用的紙杯；至於本港PACIFIC COFFEE的網頁上亦顯示，該店的凍飲杯「由100%可被分解的栗米合成品製成，而非廉價石油副產品、垃圾袋亦加入了新技術，令塑料可於一至五年內被自然分解」。以自然物料製成的塑膠蔚然成風，到底這種可分解塑膠，是保護自然的出路，還是人類繼續自欺欺人的藉口？

可分解塑膠由植物材料製、或加入化學物

可分解塑膠分為多種，第一種是可生物分解塑膠（Bio-degradable）及堆填生物分解塑膠（Landfill-biodegradable），前者將PLA與普通塑膠混合，吸引微生物侵蝕，令塑膠加速分裂；後者是製造商在生產時，為塑膠加入化學物，聲稱在堆填區環境內能分解物料。另外，據消費者委員會資料顯示，可分解膠袋的物料部分由光解塑料製成，其混合特殊樹脂，經陽光照射後，會慢慢分解成細小的膠碎片。另外，還有一種近年大熱的「可堆肥塑膠」（Compostable），當中又以PLA（聚乳酸）最為人所熟知。PLA一般由粟米澱粉製成，並需要在58-70℃的環境，加上一定的濕度，同時具有充夠氧氣的條件才能被分解，分解後的材料可以用作堆肥或還原成天然物料。

「可堆肥塑膠」（Compostable），當中又以PLA（聚乳酸）最為人所熟知。PLA一般由栗米澱粉製成，並需要58-70℃的環境，加上一定的濕度，同時具有充夠氧氣的條件才能被分解。（黃文軒攝）

香港無分解PLA塑膠設備

這種可堆肥塑膠看似能解決現時的塑膠污染問題，不過，香港現時並無化學堆肥機可提供PLA的分解環境，因此可堆肥塑膠無法進入本港的塑膠回收鏈。換言之，所謂的較環保塑膠，最後也會送去堆填區。「現在香港沒有回收公司肯將PLA膠回收再造，反而日常使用的傳統塑膠，可以將其回收重用。」世界自然基金會海洋保育經理楊松頴解釋，可堆肥塑膠屬第7號塑膠（其他類別），如市民不慎將PLA塑膠混入1-6號的普通塑膠中作回收，甚至可能會影響其他類別塑膠的回收情況，對回收品造成污染。

在面對這些新興塑膠物料下，我們要反思，究竟哪些才是真正環保的選項，並適合香港環境採用。切忌見到有塑膠製造商聲稱某些塑膠環保，企業及大眾就盲目認同，而不理會使用塑膠的結果。 世界自然基金會海洋保育經理 楊松頴

可堆肥塑膠無法進入本港的塑膠回收鏈。換言之，所謂的較環保塑膠，最後亦只能淪得留在堆填區的下場。（資料圖片／李澤彤攝）

一名女學生Rainbow在了解PLA最後下場均會落入堆填區時大感驚訝。

不能分解的「可分解塑膠」 與傳統塑膠無異

記者日前到銅鑼灣訪問市民，發現部分市民均不太了解塑膠種類，亦不知道香港並無分解PLA所需的配套。一名女學生Rainbow在了解PLA最後下場均會落入堆填區時更大感驚訝：「本來以為植物性的膠較少塑膠成分，應該較容易分解。」

你可能會問，以自然物料製成的塑膠是完全天然，對海洋動物的傷害理應較少？事實並非如此，以上種種聲稱可以分解的塑膠，分解的最後仍會殘餘膠碎片，即微塑膠，有機會沖入海洋，被海洋生物吞食。「如果沒有分解條件，這些塑膠其實與普通塑膠沒分別，風化後會被曬乾，然後碎裂，飄入大海，不斷吸收海洋污染物、或農藥，而海裏面有好多浮游生物，小魚吃塑膠，大魚吃小魚，塑膠一重重被「回收」，對生態環境或人類都有潛在影響。」楊松頴解釋。

植物製塑膠衍生其他環境問題

PLA主要以粟米澱粉製成，楊松頴提醒，植物製的塑膠製品看似天然，但我們仍要思考，利用自然資源去造膠是否是最理想使用資源的方法：「在使用這些塑製品時，我們要考慮背後是否需要特地砍伐樹林？現時糧食競爭大，又是否要種植大量甘蔗、粟米去製造塑膠？」

新興塑膠物料與傳統石油製塑膠，究竟哪種較環保？楊松頴指難有絕對答案：「我們要反思，究竟哪些才是真正環保的選項，並適合香港環境採用。切忌見到有塑膠製造商聲稱某些塑膠環保，企業及大眾就盲目認同，而不理會使用塑膠結果。」

香港現時並無化學堆肥機可提供PLA的分解環境，本地亦沒有回收商負責回收，因此可堆肥塑膠無法進入本港的塑膠回收鏈。（資料圖片／陳嘉元攝）

2050年全球塑膠總重量比魚更重

香港環保署曾表示，可降解的物料需要與空氣接觸及適當的環境以進行分解，惟本港處理廢料的程序未能提供合適環境，「環保膠」最後也當一般垃圾，被棄於堆填區，因此對減低垃圾收集量幫助不大，亦未能減輕堆填區的負荷。聯合國環境署於2015年亦曾明確指出，「生物可分解」標籤可能鼓勵民眾隨意丟垃圾，而這種塑膠仍會流入海洋，因此無助解決塑膠污染問題，鼓勵人們不要依賴科技解決污染問題。

根據世界經濟論壇（WEF）研究報告指，目前海洋垃圾數量已是50年前的20倍，到2050年，海洋裡的塑膠垃圾重量將超越全部魚類總重量。楊松頴說：「最基本的，海裏的膠就是從我們日常生活中而來，為何我們不是從源頭減少造膠呢？自備餐盒能解決一部分問題，加上業界思考新方式推動市民大眾去減塑，會不會是一個更好的選擇？」

世界自然基金會海洋保育經理楊松頴指，政府可增加誘因鼓勵業界履行生產者責任，業界亦應思考新方式推動大眾減塑，市民亦可自備餐具走塑。（王譯揚攝）