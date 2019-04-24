【竊聽3 現實版?】不滿丁權覆核判決　沙田原居民再倡發展丁廈

「長洲覆核王」郭卓堅四年前就丁權問題入稟法院，本月初獲高等法院判決，原居民在私家土地建屋屬傳統權益，受《基本法》第40條保護，惟裁定以私人協約方式、在政府用地興建丁屋屬違憲。排頭村和上禾輋村村民曾獲政府承諾，允許其在官地上以私人協約方式興建丁屋，不過判決一出，現時如要在擴展區內興建丁屋，將由合法變成違憲。大批村民對此感到極憤怒，認為政府沒有兌現承諾是出爾反爾行為。有上禾輋村原居民建議，不妨接受政府建議在2029年後取消丁權的提案，但要求政府以公私營發展模式興建丁廈作為賠償。

沙田區原居民：政府出爾反爾

沙田排頭村和上禾輋村的擴展區早已於1999年完成收地程序，至今近20年。沙田鄉事委員會前主席藍國賢對是次判決感到憤怒，又認為政府出爾反爾，沒有履行當年承諾發展擴展區一事，「當年政府以擴展區作談判籌碼，以說服我們鄉民收回土地，我們貢獻了土地供政府發展，當年村民認為是合法處理，現時法庭卻判決指擴展區違憲，那是政府出現前所未有的詐騙行為！」

上禾輋邨、排頭邨和元朗蝦尾村召開苦主交流大會，商討丁權發展方向，以及提出方法予政府解決土地不足和丁屋問題。（黃偉民攝）

殖民地政府於1972年宣布推行丁屋政策（小型屋宇政策），及後殖民地政府發展新界，向原居民徵收私人土地以發展新市鎮之用，遂向原居民提出解決方案，規定新界原居民可以在不需補地價下，可自行興建每層面積不超過700平方呎、樓高最多三層的屋宇，又規定不須繳交差餉。 1981年，政府再推行鄉村擴展區（下稱：「擴展區」）計劃，即由政府整合官地及私人土地，以私人協約方式批租這些土地予原居民興建丁屋。然而，政府於1999年以檢討丁屋政策為由，凍結了擴展區計劃，至今部分村落亦仍未完成收地程序。

大批村民批評，擴展區發展計劃凍結了幾十年，這段期間，該處近1.8公頃土地的規畫卻毫無進展，任由土地荒廢。藍國賢指，他與一眾村民都感到極度憤怒，又認為自己守法配合政府發展，最後卻換來不公平對待。

丁屋政策推行近半世紀，備受社會各界爭議。2012年，時任發展局局長林鄭月娥曾指，新界原居民不能永享丁權，並擬以2047年香港回歸50年不變為限期，屆時不再批出丁權建屋，由於男性原居民需要年滿18歲才能申請建丁屋，因此建議於2029年劃線為申請丁屋「截龍」。

沙田鄉事委員會前主席藍國賢對是次判決感到憤怒，又認為政府出爾反爾，沒有履行當年承諾發展擴展區一事。（黃偉民攝）

原居民村民建議 取消丁屋改建丁廈

排頭村及上禾輋村代表都有出席是次會議，並就原居民丁屋去向作出討論。上禾輋村原居民代表藍志祥認為，目前一眾村民會等待政府及鄉議會決定是否提出上訴，但若法院仍判決擴展區內建屋違憲，政府須對受影響的原居民作出相應賠償，他指，在擴展區內建以公私營合作模式建「丁廈」是其中一種出路，「林鄭話2029年取消丁權，截龍就截龍囉，咁可唔可以一次過集合原居民的丁權，興建兩棟丁廈，一條畀排頭村一條畀上禾輋村？」

2006年，時任房屋及規劃地政局局長孫明揚曾提議修訂丁屋政策，容許丁屋興建超過3層樓高，提高丁屋地積比例，增加丁屋發展密度。當時曾提議在排頭村及上禾輋村的擴展區率先試行。（資料圖片）

早於2006年，時任房屋及規劃地政局局長孫明揚曾提議修訂丁屋政策，容許丁屋興建超過3層樓高，提高丁屋地積比例，增加丁屋發展密度。當時曾提議在排頭村及上禾輋村率先試行，預計可提供2,000個單位。不過於2015年，發展局局長陳茂波曾表態不接受放寬丁屋高度限制，拒絕將丁屋變丁廈，至今仍未有落實相關計劃。