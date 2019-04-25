【新界東北】財委審批300億撥款　老村民靜坐24小時：對抗不公義

立法會財委會26日將召開會議，討論新界東北發展項目撥款事宜，預計共涉及逾300億公帑。有受新界東北收地計劃影響的73歲馬屎埔村民陳基裘（陳伯）於25日中午起到政府總部靜坐，抗議政府漠視寮屋價值，安置安排差劣，「沒就『510方案」諮詢村民是漠視村民知情權」，形容政府「只是想趕村民走」。

靜坐伯伯指政府「只是想趕村民走」

受新界東北收地計劃影響的馬屎埔村民陳伯於25日中午到金鐘政府總部東翼靜坐，抗議政府漠視寮屋價值，安置方案沒考慮村民實際需要及要求，「只是想趕村民走」。他計劃由25日中午靜坐至26日中午，再於26日下午聯同其他受東北發展計劃影響的村民，趁立法會召開財務委員會，向政府官員遞交請願信。

陳伯計劃由25日中午靜坐至26日中午，再於26日下午聯同其他受東北發展計劃影響的村民向政府請願。（黃桂桂攝）

政府未有諮詢居民 剝削知情權

陳伯頭上戴着自製的「帽子」，穿着寫有「橫眉冷對千夫指」的襯衫，獨自一人在政府總部東翼門外靜坐。他說，他是為了對抗不公義，希望盡自己最後一分力暫緩東北工程的撥款。「政府未有就『510方案』向全港30多萬寮屋居民諮詢，是剝削居民知情權，強搶作為居民私有財產的寮屋。政府於第一、二期仍有與居民溝通，但到去年推出『510方案』，只召開一個簡介會，會上村民問到如何安置、安置位置，政府官員一律無法回答。」

政府官員曾指「寮屋沒有價值」

他憤然表示，早前曾有政府官員說寮屋沒有價值，不能補償，「但寮屋是村民花錢搭建出來的，在80年代獲得政府認可，怎會沒有價值？」他批評政府用強硬手段收回村民私有財產，是漠視村民需要，「村民並不反對發展東北，但你至少要有合理賠償。」

「如果落雨就去天橋底靜坐」

陳伯背後掛上寫有「庸官當道」、「欺壓市民」的橫額，地上只有一張一方格大小的拼圖地墊，他盤腿坐在地墊上，說：「我諗好哂，如果今晚落雨，我就搬去隔離橋底繼續靜坐，我連乾糧同水都帶咗。」他旁邊放有兩包餅乾，以及三支430ml左右的水，如何支撐24小時？他說：「夠啦，對抗不公義辛苦啲都唔緊要，我願意自己企出嚟，為村民做啲嘢。」

財委會就新界東北發展項目撥款

立法會工務小組委員會委員於2019年3月20日的會議上，同意向財務委員會建議把747CL號（古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期地盤平整和基礎設施工程）、759CL號（古洞北新發展區及粉嶺北新發展區第一期地盤平整和基礎設施工程）、828CL號（古洞北新發展區及粉嶺北新發展區餘下地盤平整和基礎設施工程）的一部分、793CL號（缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程）及388DS號（石湖墟淨水設施）工程計劃提升為甲級。各項目所需費用分別為173億2010萬元、8億9640萬元、7億6450萬元、19億1300萬元及119億7280萬元。

在總目701—土地徵用分目37CA（古洞北及粉嶺北新發展區項目的特設現金津貼）項下預留一筆估計所需的總費用7億3260萬元；以及把828CL號工程計劃的餘下部分保留為乙級。

陳伯批評政府用強硬手段收回村民私有財產，是漠視村民需要，「村民並不反對發展東北，但你至少要有合理賠償。」（黃桂桂攝）

2019年下半年展開建造工程

若上述的撥款申請獲立法會批准，將標誌新界東北發展項目將進入施工階段—第一階段發展的收地和清拆，以及建造工程將於2019年下半年陸續展開。古洞北及粉嶺北新發展區全面落成後，將提供合共約 71800個房屋單位，可容納約188100新增人口，預 2023年首批住戶入伙。