【馬友失落】馬鞍山戲院暫別前的最後一天　街坊憂不再重開

馬鞍山戲院明日開始停業，進行翻新至另行通知，今日有不少市民到場購票，欣賞戲院暫別前播放的最後一套電影，亦有街坊到場購買下周門票時，始得知有關消息。作為區內唯一戲院，有街坊擔心，馬鞍山戲院會否重開仍是未知數，或以後需到區外觀看電影。

位於新港城中心的馬鞍山戲院於1995年開業，設4個放映院，共提供600多個座位。和現時大部分戲院不同，馬鞍山戲院不提供網上及電話售票服務，市民要查看場次、確認座位及買票，均需親身到戲院售票處，戲院亦准許市民帶外來食物入場。2016年具爭議的金像電影《十年》於百老匯電影中心及UA戲院「落畫」後，馬鞍山戲院獨立接力上映，共放映了35日，最高峰時曾每日放映6場。

馬鞍山戲院明日開始停業，進行翻新至另行通知。(蔡正邦攝)

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馬鞍山戲院年初曾傳結業、易手消息，當時戲院老闆鮑文範接受《香港01》訪問指，租約到年底才屆滿，而戲院在復活節後，會進行約三個月的裝修，並強調重開後仍會是戲院，「會維持入面4個院，但座椅會全數拆去，重新安裝」，惟未正面回應易手傳聞。

記者今午曾到場視察，戲院仍貼有不日上映的電影宣傳海報，而售票處的玻璃窗上已貼上暫停營業的通告，上面未標明何時重開，只稱至另行通知。記者曾向戲院職員查詢，職員只稱今日為其最後的工作日，未知戲院裝修後的安排。有市民到場買下周場次的門票時，始獲職員告知停業的消息。

戲院售票處的玻璃窗上已貼上暫停營業的通告。(蔡正邦攝)

張小姐直言到場才知戲院明日開始停業的消息，指自己多年來和女兒於該戲院看過多套電影。(蔡正邦攝) 帶同女兒到售票處買票的張小姐直言，到場才知道有關消息。她指自己10多年前搬來馬鞍山、女兒尚未出生時，已「幫襯」該戲院，多年來陪女兒於馬鞍山戲院看過多套動畫電影。張小姐又指，自己住在附近，故戲院的位置方便，如裝修後不重開的話，會感可惜：「通告寫裝修而已，很多街坊喜歡這戲院，應該會重開吧？」

街坊凌先生看過通告上用字後，質疑戲院可能不會重開。(蔡正邦攝) 「這種寫法，都不知道會否重開。可能是敵不過租金。」街坊凌先生指，自己幾日前在社交媒體上，得知戲院即將暫時營業：「因為戲院沒有Facebook，是街坊自己建立了一個專頁，發佈每日的場次資訊，讓馬鞍山街坊參考。」光顧了約7年，他坦言早已習慣親身買票，但自己不太常看電影，即使會看亦是相約一大班朋友一起去，故多數會選擇區外戲院：「這裏不會是第一選擇。」

林同學指戲院雖小，但就近居所，故不用去太遠看電影，感覺上舒服一點。(蔡正邦攝) 然而，就近民居仍是戲院的優點，「這戲院比其他小，但過來較方便，因為不用去太遠，感覺上舒服一點。」就讀中一的林同學說。而同樣居於附近的張先生和太太今亦帶同兒子到戲院觀映，二人皆指多年來主要光顧該戲院：「這戲院有的話就在這邊看，除非這邊沒上映。」由於區內並無其他戲院，故二人亦擔心裝修過後，戲院不重開，以後需到沙田觀賞電影。張太表示希望翻新過後，戲院的小食部會有更多選擇：「之前只有爆谷和樽裝飲品，小食部現在也沒有營業！」

張太表示希望翻新過後，戲院的小食部會有更多選擇。(蔡正邦攝)

戲院去向仍然未明，馬鞍山中心社區幹事鍾禮謙指，商場方面亦未就戲院的租約作特別說明，惟認為該舖位間隔只適合經營戲院，故只是未知戲院未來仍為獨立經營，還是交予連鎖院線營運。近日亦傳出有連鎖院線正招聘人手，於新界東經營戲院，他指暫時亦未知消息所指的，會否就是馬鞍山戲院。

鍾禮謙表示，正因馬鞍山戲院過往為獨立營運，故上映電影的題材有更大的彈性和自由度，亦容市民帶外來食物入場，而區內居民對此戲院亦感自豪，擔心若戲院交由連鎖院線營運，將影響獨立電影上映。

馬鞍山戲院裝修前最後一場放映的電影，將為今晚10時10分播映的《復仇者聯盟4：終局之戰》。