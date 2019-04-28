【黃大仙講呢啲】違泊問題冠絕區內屋邨　慈正邨兩月扣押近百車

《香港01》月前曾報道慈雲山慈正邨違泊問題嚴重，而房屋署近日向黃大仙區議會呈交的執法行動進展報告中，發現署方就該邨車輛違泊問題採取執法行動的數字，遠超同區其他屋邨，房署更於兩月內扣押邨內近百輛違泊車輛。

房屋署早前向黃大仙區區議會提交各項執法行動的進展報告，當中包括對黃大仙區公共屋邨及商場的非法泊車採取執法行動的數字，當中以慈雲山慈正邨的情況最為嚴重。2019年2月1日至3月31日間，署方向區內16條公共屋邨的違泊車輛，發出共120張HD734S表格，即涉違反《房屋(交通違例事項)(定額罰款)附例》的定額罰款通知書，當中117張為向慈正邨的違泊車輛發出，其餘三張則為彩雲邨(一)。兩個月期間，黃大仙區內因違泊於限制車輛使用道路上而被署方扣押的車輛的112輛車中，95輛違泊於慈正邨內，餘下的皆於樂富邨。

房屋署早前向黃大仙區區議會提交對區內公共屋邨及商場的非法泊車採取執法行動的數字，當中以慈雲山慈正邨的情況最為嚴重。(黃大仙區區議會)

《香港01》月前曾就慈正邨的違泊問題作出報道，慈雲山建設力量社區幹事岑宇軒當時指，除了管理員未積極就違泊問題執法外，邨內其中一個車輛出入口的閘機長期升起，令車輛可以自出自入。記者今日(4月28日）再到慈正邨視察，發現閘機升起的問題仍有出現，而邨內亦有私家車和客貨車停泊於受房屋條例、房屋(交通)附例及交通條例監管的路段，部分車輛的車頭更夾着一張由慈正邨屋邨辦事處發出的警告。

記者4月28日再到慈正邨視察，發現閘機升起的問題仍有出現。(鄧詠中攝)

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報道刊出至今一個多月，岑宇軒指閘機長期升起的問題已較過去有所改善，亦觀察到邨內管理員鎖車、巡邏較以往頻密：「但有街坊對我說，情況只有少少改善，晚上7至8時及零晨時段，邨內的違泊問題較為明顯。」

慈雲山建設力量社區幹事岑宇軒當時指，觀察到邨內管理員鎖車、巡邏較以往頻密。(資料圖片)

對於有車輛停泊於邨內消防閘前的問題，岑宇軒表示後來到場視察時，曾與違泊人士談過，有車主向他稱，如有辦法找到車位的話，也不希望違泊：「部分車主也有分寸，說即使違汨，也會盡量把車泊在不影響他人的位置。」