【石澳浮台消失】山竹吹走泳灘四浮台康文不重置　泳客：冇咗目標

颱風山竹餘波未止，從海上到陸地，為南區石澳帶來翻天覆地改變。泳季開鑼，石澳泳灘未能以原貌示人，泳灘原有四個浮台，被山竹吹走後，當局今年決定不再安裝。浮台並非可有可無，香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指出，石澳泳灘是全港「數一數二大浪」，「浮台有好大作用」，因為往往設於深水處，萬一遇上意外有個平面供救生員施急救。泳客也說：「冇浮台冇（游泳）目標」。消失的，又豈止幾個浮台？舞女柳飄飄向「喜劇之王」尹天仇討教演技，正正於石澳公立文新學校取景，惟今已成頹垣敗瓦。婚攝熱門場地石澳「情人橋」，現只餘竹棚骨幹，復修無期。風季將至，近日連場大雨，香港失去多少？

石澳泳灘原設4個浮台，颱風山竹吹襲時部分被強風及巨浪打脫沖上岸邊，康文署徵詢居民意見並決定取消於石澳泳灘設置浮台。（康文署圖片）

居民擔心浮台湧上民居造成危險，康文署接納意見並決定取消於石澳泳灘設置浮台。（林振華攝）

颱風山竹吹襲當日，石澳泳灘浮台被強風及巨浪打脫沖上岸邊。居民擔心浮台湧上民居造成危險，康文署接納意見並決定取消於石澳泳灘設置浮台。（林振華攝／資料圖片） 取消於石澳泳灘設置浮台 在石澳，居民與海，關係密不可分。老夫望著石澳後灘，舉起手中啤酒，呷一口，滿腹唏噓。他說，石澳泳灘原本的浮台，自從颱風山竹統統消失。康文署表示，過去兩年接連受到颱風「天鴿」及「山竹」吹襲，石澳泳灘原本設有四個浮台，部分被被強風及巨浪打脫並吹湧至岸上民居附近，考慮到對鄰近居民構成的風險，與居民代表商討後，決定取消於石澳泳灘設置浮台的安排，並於本泳季4月起實施。

救生員：浮台好大作用

浮台並非可有可無。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指出，石澳泳灘是全港「數一數二大浪」，曾一日內連續「響鐘」數十次，意味救生員需要連續拯溺數十次。翻查資料，自4月泳季開鑼至今，石澳已有5天因大浪懸掛紅旗，呼籲泳客切勿游泳。他表示「浮台有好大作用」，因為往往設於深水處，萬一遇上意外有個平面供救生員施急救。不過，他稱石澳泳灘設水上電單車，救生員可利用救人。

浮台為泳客提供一個游泳目標，以及一個歇息地方，而且泳客喜歡在浮台上曬太陽。石澳泳灘自此不設浮台，他提醒泳客泳灘範圍大，不設浮台需要游一個來回，需注意風浪及體能。

Sammi視浮台為中轉站，石澳泳灘不設浮台則會避免帶小朋友出海。（林振華攝） 康文署不重置浮台 泳客感詫異 泳客Sammi居於西貢，但不時帶著小朋友到石澳泳灘嬉水，認為較為乾淨。她表示向來視浮台為中轉站，「游出去又即刻游番返去，可能會唔夠氣」而且會帶小朋友游出浮台遊樂，如今泳灘不設浮台，則會避免帶小朋友出海。 泳客劉先生與數名朋友到石澳泳灘聚會，對泳灘不設浮台感詫異，直言「冇浮台冇（游泳）目標」，日後可能只會在近岸嬉水，不會游出海深處，希望康文署「至少加返一兩個浮台啦！」

泳客劉先生（傘下）直言無浮台無目標，日後未必會游出海深處。（林振華攝）

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石澳藍橋復修無期

連接石澳後灘及大頭洲燒烤區的石澳「藍橋」，向來為婚紗攝影及「打卡」聖地，山竹後變得支離破碎。現時「藍橋」原貌全失，原址搭上棚架，旁邊扭曲的舊鐵欄仍未移走。

原來「藍橋」已是60年代的設計，康文署表示由於復修「藍橋」需符合現時橋樑設計的標準，工程亦較為複雜，署方亦希望重建後的「藍橋」能盡量恢復原來風貌，故現正與政府工程部門積極商討有關復修安排，暫時未能確定具體工程時間表。