【山竹餘波】《喜劇之王》石澳取景地仍是頹垣敗瓦　或建社區會堂

舞女柳飄飄帶著童稚的笑臉，與小朋友打成一片，然後向尹天仇討教演技，一幕幕電影《喜劇之王》經典場面，皆於石澳公立文新學校取景。可惜風災無情，文新學校校舍嚴重損毁，幸已有復修時間表。復修後石澳居民會將會利用上址作社區會堂的用途，舉辦不同的興趣班聯誼居民。

港產片《喜劇之王》的拍攝場地石澳公立文新學校損毀嚴重，惟「定情樹」屹立不倒。（網上圖片） 「定情樹」仍屹立不倒 石澳後灘將颱風山竹造成的破壞，毫無保留地呈現眼前。屋頂塌下，瓦礫泥頭散落海沙上，帶刺鐵欄圍封，石澳公立文新學校面目全非。出奇地與石澳健康院中間的一棵《喜劇之王》「定情樹」仍然屹立不倒。 民政處展示拆卸及復修工程 學校由石澳居民會管理，南區民政事務處回覆指去年12月徵得居民會同意後，聯同民政事務總署工程組及石澳居民會代表進行實地視察及確定工程範圍，並在本年2月初農曆新年前，移除部分瓦礫及以鐵絲網圍封現場範圍作為短期措施。由於學校地基建於鬆沙之上，為免造成進一步的倒塌，現址有部分瓦礫刻意暫時保留，以防止鬆沙下塌。

石澳公立文新學校整個復修工程主要分為三部分，包括岩土磡探、倒塌斜坡的臨時加固措施及拆卸現場危險構築物，以及永久性的復修工程。（黃偉民攝）

石澳公立文新學校地基建於鬆沙之上，增加施工困難。（黃偉民攝） 民政處表示文新學校整個復修工程主要分為三部分，包括岩土磡探、倒塌斜坡的臨時加固措施及拆卸現場危險構築物，以及永久性的復修工程。岩土磡探工程於2019年4月下旬進行，預計於6月完成。倒塌斜坡的臨時加固措施及拆卸現場危險構築物的工程預計會於2019年6月起施工，在完成臨時圍牆加固後會拆卸現場危險構築物。顧問將同步進行永久性的復修工程的規劃工作，並將按《建築物條例》規定，先經由屋宇署審批再進行招標，預計招標會於2020年進行。

石澳居民會表示，當石澳公立文新學校復修完成後，將會作社區會堂的用途，包括為居民於石澳公立文新學校舉辦不同的興趣班，並且為居民提供場地作聯誼用途。