【深水埗講呢啲】長沙灣熟食市場關閉 　 區議員要求改建社福大樓

熟食小販市場相繼被淘汰，除了尖沙咀海防道，長沙灣熟食市場亦將於5月底關閉。近年長沙灣一帶逐漸轉營發展成商業區，考慮到荔枝角工廠區的轉營和商業發展，以及鄰近社區的設施不足，該處擬興建社福或政府綜合大樓。近日有區議員對熟食市場用地的未來使用方向再次表示關注，希望屆時大樓能提供社福設施、熟食市場或美食廣場、地下停車場等，以切合社區發展需要。

自1982年起服務該區的長沙灣熟食中心，30多年來一直是區內的基層食堂。(資料圖片/黃偉民攝)

自1982年起服務該區的長沙灣熟食中心，30多年來一直是區內的基層食堂，但該處設施變得殘舊，空置率亦長期高企，隨着撥地期限至今年7月31日屆滿、檔戶於本年初達成補償協議，熟食市場將於5月底關閉。早前深水埗區議會同意興建社福或政府綜合大樓的方向，日前亦有區議員提交文件，希望在5月7日的區議會上討論相關細節。

該處設施變得殘舊，空置率亦長期高企，長沙灣熟食中心將於五月關閉。(資料圖片/李智智攝)

文件中就用地未來負責管理的部門、勞福局或社署有否任何具體計劃、內部部門諮詢進度、.落實規劃所需時間、用地短期用途等議題作出提問。據深水埗區區議員鄒穎恒指，他們希望綜合大樓內日後能有院舍、數百個停車場車位來解決附近社區設施不足的問題，而該處本來為熟食中心，因此亦認為大樓內要提供設立熟食市場或美食廣場，希望不同部門能詳細將以上因素納入規劃之中。