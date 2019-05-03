【五一黃金周】維港遊旅行團景雲街上船　逼爆居民散步小徑

內地旅行團近年進佔土瓜灣，時有大批旅客聚集於九龍城碼頭，登船參加「維港遊」。不過，旅行團上落船的地點，慢慢自碼頭，延伸至海心公園附近的景雲街公眾登岸梯級。有區議員斥有關做法危險，亦阻礙市民使用海傍的休憩小徑，反對運輸署於有關地點新增梯級之餘，更提議將現有的登岸梯級關閉。

香港以璀燦的維港夜景聞名，「維港遊」亦因此應運而生，而九龍城碼頭便是其中一個「維港遊」的上落客點。不過，九龍城區區議員潘國華表示，自幾年前開始，漸漸有旅行團轉到海心公園附近的景雲街公眾登岸梯級上船，而情況到現在更見嚴重。「老實說，該登岸梯線本來是供使用避風塘的船家用，而不是供大量遊客使用的。」潘表示，該登岸梯級設施簡單，擔心大量遊客使用，會造成安全問題：「一旦出事，有人掉到海中該如何是好？」

內地旅遊團旅行團轉到海心公園附近的景雲街公眾登岸梯級上下船。（九龍城區區議員潘國華提供）

潘國華又指每晚六時到十時，登岸梯級旁的休憩小徑長期被大批旅客佔用。「有人甚至在小徑上設置帳篷，作賣水的士多，和為登船的旅客登記。」然而，該小徑一直是區內散步熱點，他認為旅客如此佔用，令居民無法享用有關設施之餘，亦飽受滋擾，加上時有多架旅巴於景雲街停泊，上落遊客，亦造成交通擠塞。

記者於五一勞動節假期到場視察，近六時半已有逾三百旅客於碼頭排隊候船，並陸續有旅遊巴將旅客送到碼頭，客滿的渡輪駛近碼頭落客時，場面一度混亂。提供「維港遊」服務的船公司在碼頭用兩把太陽傘搭起「辦事處」，為旅行團領隊開出收據。職員直指，公司只做內地旅行團生意：「香港人不能參加，船都是由內地公司包了。」九龍城碼頭逼爆，惟景雲街登岸梯級附近，今未見有旅行團於該處上落船。

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勞動節假期翌日，記者再到景雲街視察，見到下午六時許有人於該處登船，惟未見人龍。

運輸署、路政署就有關問題，向區議會提交的書面回覆指，公眾登岸梯級一般為全日開放的公共設施，船隻只需符合有關的海事規例，令乘客可安全上落船隻，便可使用該梯級，而現時使用景雲街公眾碼頭上落乘客的，有渡輪、遊樂船、舢舨、 小艇、水警輪等船隻，上落乘客過程順暢。

同時，署方又提出在景雲街休閒小徑臨時重置兩個登岸梯級，指原有三個登岸梯級的馬頭角公眾碼頭將配合中九龍幹線馬頭角隧道的臨時填海工程，而需要臨時拆卸，而景雲街目前僅得一個登岸梯級，未能應付馬頭角公眾碼頭的原有登岸需求，故路政署會在景雲街臨時重置兩個登岸梯級。署方指有關安排已諮詢九龍城區議會和居民的意見，並進行招標。面對路政署增加臨時登岸梯級的做法，潘國華直言反對，更聯提議關閉現有梯級。「可考慮每晚六至十時，即最多旅客聚集的時間，關閉梯級。該段時間較少避風塘的船家使用有關設施。」

然而，多了旅客在景雲街上船，並不代表九龍城碼頭不再擁擠，潘國華亦直言，未有明確數據分析到旅行團轉到景雲街登船的原因，要求政府就此作出研究：「九龍城碼頭夠用的話，船隻可以排隊上客。如碼頭也不夠用，是否代表土瓜灣已不勝負荷、應將旅客分流到其他地區？」對於旅行團逼爆土瓜灣、旅遊巴造成區內交通擠塞問題，他指知道警方已就此增聘輔警，並成立街道管理隊，維持區內秩序，但他認為長久下去，這並非解決問題的好方法。