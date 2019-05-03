跨境旅遊巴塞爆太子　社區幹事稱勸諭反被公司職員「粗口問候」

一連四日的內地「五一黃金周」，吸引大批旅客來港旅遊。向來是旅行團購物熱點的土瓜灣，旅遊巴胡亂停泊情況嚴重，屢屢上演「人巴爭路」。這些險象環生的畫面亦出現在太子，有地區組織成員表示，運動場道及西洋菜北街一帶，長期有多輛跨境旅遊巴士停泊，阻塞交通及妨礙行人過馬路。他指，曾向巴士公司反應，雖然有職員曾提醒司機勿違例停泊，但亦被職員「粗口問候」；此外他多次向政府相關部門投訴，問題卻遲遲未有改善。 警方回覆《香港01》查詢指，今年1月旺角警區就交通違例發出逾萬張「定額罰款通知書」，對於旺角警區內的泊車問題，已定期與相關部門、持份者和當區區議員商討改善方案。

港鐵太子站A出口對出、運動場道及西洋菜北街一帶，長期有跨境旅遊巴士停泊，阻塞行車道和行人過馬路問題嚴重。（林兆彬提供）

「社區前進」旺角東幹事林兆彬上月底在其Facebook專頁貼文，稱過去一年觀察到港鐵太子站A出口、運動場道及西洋菜北街一帶，長期有跨境旅遊巴士停泊、上落客，從早上7時至晚上7時半，阻塞行車道和行人過馬路問題嚴重。他指，期間曾向警方、政府部門反映、投訴，但問題未見有改善，「直接向巴士公司施壓。喺現場施壓係有一定作用嘅，我多次被巴士公司職員以粗口問候，亦有巴士公司職員大聲提醒司機不要違規停泊。」

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多架旅遊巴停泊阻礙私家車

林兆彬接受《香港01》訪問時指，運動場道有兩間跨境旅遊巴公司，雖有標誌列明「不准停車」時間，而巴士可上落客，「嗰度停三部巴士就已經遮嗮行人過馬路位置，甚至再停多部巴士就會霸埋彌頓道一條行車線。市民有時要行出彌頓道再過到馬路到地鐵站。」他續說，高峰時西洋菜北街也會停泊4至5輛旅遊巴，令私家車難以出入，「車多、遊客亦多，企滿旅客，而旅遊巴司機要等班次先可以開車，附近又無地方停，就停嗮喺個度。」

據他統計，平均每輛旅遊巴停留15分鐘，繁忙時段為早上7時至9時，其餘時間情況大致良好。他指，當區居民透露該情況已長達數十年，他也向警方及運輸署反映，惟遲遲未有改善，將整理相關文件及統計報告，取信政府相關部門作討論。

警方表示，旺角警區於今年1月就交通違例共發出 10,375 張「定額罰款通知書」。而就旺角警區內的泊車問題，警方指已定期與相關部門、持份者和當區區議員商討改善方案。此外，警方亦會執行交通管制和執法，如發現有交通違例事項，會按現場情況採取適當的執法行動，確保道路使用者的安全及保持交通暢順。