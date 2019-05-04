【深水埗講呢啲】通州街橋底木屋清拆後　區議員倡建自修室辦墟市

近年不少露宿者聚居在深水埗，而政府對此作出多次圍封行動，清出多個場地。有深水埗區議員提出，將其中一個曾為「露宿者之家」的深水埗通州街天橋底，發展作假日墟市，以及自修室、圖書室和展廊等用途。而有社區組織幹事就認為，發展之餘應撥留部分位置，增加露宿者可以之設施。

根據社署數字，截至去年12月，全港露宿者人數創2013年新高，由780人上升至1270人。而深水埗通州街天橋底曾經是露宿者集中地，在橋底興建木屋聚居。然而，近年橋底木屋區的相關意外及罪案頻生，包括起火、搜出毒品及武器等。近年政府開始進行多次圍封行動，逐步拆除橋底木屋，露宿者遂遷至毗鄰的通州街公園野宿，騰出了相關空地。

區議員提出天橋底辦假日墟市

深水埗區議員張永森向區議會提出，將通州街橋底臨時街市外之公共空間，規劃為假日墟市，配合布藝市場、時裝中心、地區墟市及地區旅遊的發展；此外，又建議創造昌新里行人天橋活動區，在行人天橋上下，提供社福及康體文化服務，如提供自修室，圖書室，展廊，職能培訓，心靈輔導等。

深水埗通州街橋底曾被形容為「罪惡溫床」，多次被搜出武器和毒品。( 資料圖片/ 蔡靜心攝)

墟市與棚仔協同打造特色市場

張永森表示，希望有關位置能成為深水埗一個定期和恆常的地點作為假日墟市，在星期日和紅日設墟，「現在深水埗的墟市地點四圍走，不定的。」他解釋，橋底位置現時有七個倉，他希望在倉與倉之間設墟，而未來棚仔搬至橋底時，會舉辦一些布藝和時裝活動，其時兩者可協同打造成特色市場，吸引遊客到訪，「相信是棚仔都會接受的方案，做生意都想成行成市，而且布藝時裝與墟市沒有利益衝突，歐美也是常見。」

過渡性房屋安置露宿者

至於露宿者安排上，張永森指政府現時並無正式的露宿者政策，故提議未來在欽州街過渡性房屋落成後，編配更多單身單位，特別考慮露宿者個案，「行政上可以做到，不須特別起一個露宿者大廈或宿舍，露宿者宿舍的問題與政府爭拗多年，拗來也沒有意思。」他補充，長沙灣熟食中心將會在七月收回，有關用地的臨時用途可以作為過渡性房屋，處理露宿者問題，「不至於解決，但希望能紓緩需要；同時也不希望起了大廈之後，令人覺得露宿者是優先隊伍，於時拿著棉胎落街睡，使露宿人數增加。」

社聯正向地政總署申請深水埗欽州街西與通州街交界一幅的臨時用地，計劃興建兩幢4層高的組合屋。（資料圖片/ 黃靜薇攝）

社區人士冀預留位置安置露宿者

香港社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，橋底位置用作社區發展是可取方法，但他對於政府用各方法圍封露宿者感到失望，「不單是天橋底，在去年六月已將欽州街行人天橋圍封。」他認為墟市是其中一個發展可能，但應該研究增加給露宿者有用設施。他則建議在天橋附近空地興建日間中心和宿舍安置一眾露宿者。

警方頻查身份證

清場之後，再有建議將有關位置作社區發展，原本的露宿者何去何從？吳衛東指，如今他們要四散各屋苑，他批評政府多次圍封，行為有如趕絕露宿者，「三年來圍封多次，橋底已經圍封了四次。」他續指，最近警察在附近的行人隧道頻密地查身分證，令無家者受到困擾。

深水埗通州街一帶有不少露宿者居住，通州街天橋底木屋清拆後，有露宿者曾搬至通州街公園露宿，然而在今年一月底，政府稱要清理公園雜物，有人批評相關行為是趕絕露宿者。(資料圖片/ 黃偉民攝)

吳衛東：香港政府應向台灣學習

「不單是沒有無家者政策，實際上更是無家者不友善政策。」吳衛東形容政府不斷驅趕但沒有安置措施，只會令露宿者「愈瞓愈顯眼」，市民便會有更多意見。他表示香港政府應該向台灣學習，直言台灣更加開明。他舉例說，台灣政府會提供袋給露宿者放物品，不會將露宿者的物品丟掉，是接受無家者的做法；但香港政府在2012年就試過丟掉露宿者的物品。