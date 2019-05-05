【講足十年】康盛200米電梯上落寶琳　研究可行惟未定時間表　

前行政長官曾蔭權曾於任內提出，於上坡地區安裝自動扶梯連接系統和升降機系統，便行市民出行。惟多年過去，項目之一、接駁將軍澳康盛花園和寶琳寶康路的自動扶梯系統，於去年底才完成初步技術可行性研究，至今仍未有落成時間表。有區議員促政府加快興建進度，為區內區民提供多一個出行選擇。

位於寶琳北路的康盛花園位處半山，西貢區區議員方國珊指，居於該處的居民需依靠巴士、小巴前往寶琳購物、轉乘港鐵。2009年時任行政長官曾蔭權提出為「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統」訂立評審制度，她指當時已向政府建議於康盛花園附近，建一條長約200米的自動電梯系統，連接寶琳寶康路，當時甚至已找來工程師就有關項目造價作出估算。

西貢區區議員方國珊指，早於2009年已向政府建議，於康盛花園附近建一條長約200米的自動電梯系統，連接寶琳寶康路。(李穎霖攝)

不過，經遴選後，於康盛花園興建自動電梯系統的建議，在優次排名上排於全港第14位，「原因可能是相比起其他區域，我們區的人口、入住區域的受惠人數不比其他區域多，故政府認為急切性不太大。」方國珊說，她認為在該處興建自動電梯系統，仍有其需要。

於康盛花園興建自動電梯系統的建議，在優次排名上排於全港第14位。(李穎霖攝)

「居於山上、寶琳北路的居民，都要倚賴巴士或小巴接駁到寶琳港鐵站周邊的生活圈，很多居民都覺得很不方便，繁忙時段更是嚴重，可能要等幾班車才能上車。」方又指，區內部分家庭主婦、長者亦要到寶琳一帶飲茶、買菜、接送小朋友，有時一天要坐車來回康盛花園和寶琳多次，費時失事，而有時小巴車隊車輛不足，居民更需長時間等候。「在冬天或天氣炎熱時，居民真的叫苦連天，候車動輒都要等超過半小時，以往山上開的17M小巴為例，人龍曾排到港鐵站C出口。」

路政署終於去年完成康盛花園自動電梯系統的初步技術可行性研究，將逐步為有關建議進行土地勘測、初步設計、諮詢區議會及相關持份者等工作。(李穎霖攝)

事實上，康盛花園附近山坡，亦有一條長樓梯，接駁至山下的寶琳陶樂路，「有些年輕人會嫌等小巴麻煩，選擇徒步下來，大約也要走十分鐘。」不過，方國珊指整段路都較崎嶇、危險，不建議居民經常使用：「梯級的設計本來是用作維修斜坡之用，會一些供水系統的水管穿過樓梯的位置，樓梯間亦夾雜了坑渠。」她又指，曾有人提議於梯級附近裝設路燈，方便夜歸居民，惟造價昂貴，需近800萬港元。記者曾到陶樂路山坡的長樓梯視察，發現該處一個打開了的閘上，標明了「不得擅進」，逾二百級的石屎階梯中，部分靠近溝渠，稍不注意便容易令人絆倒，沿路亦有不少塌樹。

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上坡自動扶梯連接系統和升降機工程多年來都被批評進展緩慢，優次排序中首10位的工程至今仍未全數完成，不過，和康盛花園自動扶梯系統並列第14位的荔景山路至瑪嘉烈醫院升降機及行人通道系統早已落成，並於2017年1月啟用。運輸及房屋局於立法會交通事務委員會 上回答有關質詢時指，後者工程為醫院管理局推展，而康盛花園項目則由路政署負責可行性研究。

事隔十年，路政署終於去年完成初步康盛花園自動電梯系統的初步技術可行性研究，認為建議技術上可行，將逐步為有關建議進行土地勘測、初步設計、諮詢區議會及相關持份者等工作。問到為何等了10年才完成初步可行性研究，方國珊估計，或因優次排序中首10位的工程規模較大，而政府當時投放於將軍澳新市鎮的資源亦不足：「亦可能是政府換屆後，推出了人人暢道通行計劃，加建接駁天橋的升降機。可能部門應應屆政府要求，令某些工程加快進行。」

方國珊指，居於康盛花園的居民需依靠巴士、小巴，前往寶琳購物、轉乘港鐵。(李穎霖攝)

「10年前我們估計造價要5000萬。」方國珊續道：「今年預計也要過億元以上。」雖然成本大漲，但她認為興建自動電梯系統是一項德政，希望可以加快興建，以應付不斷增長的人口：「當時康盛花園一帶有三萬人口，加上政府曾向區議會提出，在康盛花園附近增加公營房屋供應，如人口膨脹至近10萬，或政府也覺得工程增建一個電動扶手梯、升降機更能真正解決問題。」她又指，自動電梯系統落成可為市民提供多一個選擇，令他們可以不用只倚靠小巴和巴士，亦可分流市民。