【預防強颱風】建土堤增去水道　將軍澳海濱長廊改鋪大麻石　

超強颱風山竹去年襲港期間，近海邊的將軍澳南地區出現嚴重水浸，造成破壞。為防止有關情況再度發生，渠務署正於有關地區，進行臨時渠務工程，有地區人士指，工程有望於風季來臨前完成。

超強颱風山竹去年10月吹襲香港，將軍澳南沿海地區掀起巨浪，更於當區造成嚴重水浸，水甚至湧入停車場，令多輛私家車被淹浸。為防止有關情況再度發生，新民主同盟社區主任黎煒棠指，渠務署正於將軍澳68區、規劃興建市鎮公園的用地，進行臨時渠務工程，「68區的中央公園短期內都不會落成，所以渠務署在該處進行臨時防洪工程，包括興建土堤，近海濱的位置會新增兩條去水道。」去水道將連接唐賢街和唐俊街的渠道系統，將水排出大海。

新民主同盟社區主任黎煒棠指，渠務署正於將軍澳68區進行臨時渠務工程防洪，料6月完成。(黎煒棠提供)

黎煒棠指，渠務署接下來將在土堤上種植植物，以達綠化效果：「如沒有惡劣天氣，預計6月就會完成工程。」土木工程拓展處早前表示，正研究於全港多個臨海點進行防洪工程，將軍澳南亦是研究對象之一，惟他指現時尚未有結論。

黎煒棠又指，康文署現正將鋪設於該處的百歲磚改成大麻石，圖為正鋪設的大麻石。(黎煒棠提供)

至於幾乎每次有颱風吹襲，地磚都會被掀起的將軍澳海濱長廊，黎煒棠指康文署現正將鋪設於該處的百歲磚改成大麻石，他亦將監察工程進度，希望工程能於風季來臨前完成：「因為現在都已經五月了，工程只進行到一半。」