政府欠作為　無障礙的士不足　殘障人士「搭的」難

在倫敦和悉尼等城市，政府剛柔並濟，通過政策、法律、津貼等多重方法讓殘障人士可乘搭的士，便利出行。平機會主席陳章明去年曾撰文指，現時本港只有0.5%的士可供輪椅上落，落後其他先進城市，情況並不理想。

行動不便者也有出行需要，而外出也是幫助他們保持愉悅心情的重要渠道之一。除去恆常的工作、學習、康復治療等外出活動，他們也會有一些臨時的外出需求，又或是需要去復康巴士和公共交通未能覆蓋的地區。同時，因為行動的不便，殘障人士轉乘各種交通工具比其他群體更加困難，他們對的士的需求度可能會更高。而在香港復康會2014 的倡議研究中也提到：「在本港眾多的公共交通服務中，的士及小巴的無障礙配套最為不足。然而，行動不便的患者卻往往主要倚靠這兩種公共交通工具往來醫院和診所。」因此，普及、改善無障礙的士服務（香港第四常用的公共交通工具）是構建無障礙社會的重要一環。

現時，香港共有三個運營商提供無障礙的士、出租車服務。分別是非牟利機構香港復康會的易達轎車服務，和的士運營商「鑽的」、「星群」：

目前，最主要的問題在於無障礙的士供不應求。據2016年數據，除去非牟利的復康會營運的20輛易達輪椅轎車（香港賽馬會慈善信託基金贊助），市面上自由流通無障礙的士只有81輛（佔香港的士總量的0.5%）。而根據統計處於2015年發佈的《香港的殘疾人士及長期病患者》統計報告，香港當時已有90,700人必須或有時需要使用輪椅，身體活動受限的則有320,500人（佔整體人口的4.5%）。再加上無障礙的士並非只供殘障人士使用（易達除外），其他群體同樣可以乘搭，使得供不應求的問題更加明顯。

香港與其他國際都市無障礙的士情況對比 城市 香港 倫敦 悉尼 無障礙的士數量 81 22,500 609 總的士數量 18,163 22,500 5,000 無障礙的士佔比 0.5% 100% 12.1%

同時，由於缺乏政府的鼓勵和有效監管措施，無障礙的士拒載行動不便人士時有所聞，使其更難出行。在平機會2018年發布的《香港無障礙的士研究報告》中，有非政府機構表示，曾有輪椅的士司機拒絕接載殘疾人士。有關司機聲稱該等的士並非用來接載輪椅使用者，而是用來運送行李的。司機或許嫌麻煩、怕擔責，政府應想辦法改變這種現象。

再者，香港無障礙的士的收費也是行動障礙人士出行的阻礙。由上文可知香港無障礙的士較普通的士收費更貴、數量不足，導致使用無障礙的士出行成為奢望。傷殘人士搭乘的士的津貼主要依賴香港復康會於2014年4月1日起攜手八達通卡公司推出「八達通復康交通資助計劃」。該計劃資助領取綜援的輪椅使用者使用易達轎車服務。這固然是一個值得讚許的嘗試，但遺憾的是，目前資助力度不足，要求甚為嚴苛，對於改善無障礙的士困境來說，只是杯水車薪。

「八達通復康交通資助計劃」資助「易達轎車」會員每月最多享用2次來回程（合共4程）接載服務。目前，資助計劃每月接載次數為600程，計劃增至700程。計劃要求申請人必須為提交綜援證明文件及香港身份證副本註冊成為「易達轎車」會員。對於遲到超過10分鐘上車者，須每程繳付港幣160元之行政費等等。

無障礙的士

【資助輪椅人士搭車】鼓勵無障礙出行 八達通推580萬交通計劃

香港無障礙的士數量和佔比嚴重不足，拒載和難以負擔的問題也加大了殘障人士的出行困難。實際上，香港政府可以透過政策、法律、提供津貼等方法改善問題，構建更加友好、平等的社會。而這遠比如今單靠民間力量來的有效得多。

政府可以通過政策規管、法律等硬性手段推動無障礙的士的發展。比如倫敦交通局規定在倫敦營運的的士均須可供輪椅上落，才能獲得合格的牌照，進而讓倫敦全城均為無障礙的士。又比如美國紐約則通過法律提升無障礙的士的數量。2011年1月，在一宗聯邦集體訴訟中，紐約市和紐約的士及豪華轎車委員會（TLC）因該市的輪椅的士嚴重不足而被控告（當時紐約市13,437輛黃色的士中，只有1.8%，231輛無障礙的士）。此案於2014年庭外和解，的士及豪華轎車委員會同意在2020年底之前，把50%的黃色的士車隊改為可供輪椅上落。

現時，倫敦所有的的士均為無障礙的士。

政府還可以通過津貼鼓勵等手段，改善無障礙的士運營生態。以悉尼為例，政府推出了多重補貼及鼓勵計劃增加無障礙的士的普及率。例如，政府為營運商提供免息貸款，以購置輪椅的士，並為悉尼、紐卡素和臥龍崗的無障礙的士免除1,000澳元的汽車牌照費。

悉尼政府更善用津貼制度減少拒載和提高殘障人士乘搭無障礙的士的可能性。為了減少無障礙的士的拒載，悉尼政府自2016年7月1日起，無障礙的士的司機每接載一名輪椅乘客，便會獲發15澳元獎金，以增加司機接載輪椅乘客的意欲，縮短乘客的等候時間。同時為了讓無障礙的士變得更可負擔，悉尼政府為因殘疾而無法使用公共交通工具的居民推出的士運輸津貼計劃（TTSS），為每名合資格的乘客承擔50%的車費，上限為60澳元。

無論是倫敦、紐約通過硬性的政策、法律提升無障礙巴士的普及率，還是悉尼通過鼓勵政策增加無障礙的士數量、乘客的負擔能力和減少拒載等問題，都無一例外的證明政府在其中佔據著重要的角色。目前香港90多輛的無障礙的士服務著逾9萬的輪椅使用者，政府卻鮮有改善措施，實是施政的一大缺失。