【南區講呢啲】新加坡國際學校申擴建　區議員要求學生只可搭校巴

今年三月，位於香港仔南朗山道的新加坡國際學校（幼稚園及小學部校舍），向城規會申請將放寬建築物高限，由主水平基準米以上80米放寬至90米，騰出來的建築面積便作教學設施用途。南區區議會將於明日（9日)討論新加坡國際學校的改建申請，目前改建的公眾諮詢已於4月16日完結，城規會暫定會議日期為本月17日。 當區區議員指，不少居民都擔心，若城規會通過申請，或許會為國際學校日後增收學生開綠燈，令當區已極嚴重的交通問題雪上加霜。區議會又建議城規會在通過申請時為學校加設「限搭校巴」政策，防止當區私家車擠塞問題再度惡化。

據新加坡國際學校遞交的規劃申請書顯示，重組計劃包括於現有幼稚園及小學部校舍上，加建一層員工辦公室，供行政和設施管理人員之用， 以便騰出建築面積以作教學設施用途。不過，南區區議員徐遠華質疑，雖然現時學校稱改建作為行政用途，但騰出的「教學設施用途」一字定義含糊，「教學設施可以是活動室、課室，是不是即意味着未來即將會增收學生？」

擬議申請的地盤面積約4,150平方米，屬於「政府、機構或社區」（GIC用地），非住用總樓面面積為16,220平方米，當中包括261平方米為新擬建的員工辦公室。（城規會文件）

「教學設施用途」定義含糊 恐為增收學生鋪路

黃竹坑深灣道、南朗山道及警校道一帶目前共有六間中小學及幼稚園，其中有三間國際學校，包括新加坡國際學校（中學及小學部）、香港加拿大國際學校及右思維國際幼兒園，另外還有一間私立滬江維多利亞學校。徐遠華指，當區國際學校私家車接送導致交通擠塞問題存在已久，但一直無法解決，若再有國際學校增收學生，擔心社區交通即將超出負荷。

徐遠華指，三間國際學校的放學時段為每日早上7時半至8點15分，以及下午2時至4點30分，每逢繁忙時段，來往深灣道、南朗山道一帶都會擠滿接送學生的私家車，龍尾可至黃竹坑地鐵站。附近居民上下班時間受阻，受影響屋苑包括雅濤閣、南濤閣及金寶花園等。

曾因交通擠塞 救護車延誤救治

徐遠華又補充，除了民居受影響外，安老院也大受困擾。上址一帶設有香港防癌會賽馬會癌症康復中心及東華三院賽馬會松朗安老綜合中心，徐遠華指自己就曾接過機構投訴，指救護車因交通擠塞，導致行車時間受阻，無法及時中心幫助有需要長者，幸好該名長者最後無礙。「白車都無法進入，若有人因此而過身，誰來負責？」

建議趁機增設校巴政策

近年教育局在批出國際學校新址時，經區議會諮詢後均會要求校方實行「校巴政策」，限制學生只能乘搭校巴上下課，禁止以私家車接送學童往返，減少私家車擠塞。目前，兩間位於南區的薄扶林道德瑞國際學校、淺水灣南灣坊香港國際學校已實行「校巴政策」。至於以上位於黃竹坑的三間國際學校因而存在多年，則不在「校巴政策」此限。

徐遠華建議，城規會在批准申請時應增加「校巴政策」一例，要求新加坡國際學校在改建前，必須加入禁止學校學生以私家車進出條款。他又認為，城規會應趁此機會，順道規範舊有國際學校因接送導致交通阻塞問題。他強調，國際學校家長不應顧及自己的方便而妄顧社區需要，「每日塞車都會聽到好多響咹聲，警方又要每日安排超過兩個交通警在場維持秩序，浪費了許多人力及物力。」