【非洲豬瘟．小店當災】西環排骨麵店停業3日　負責人：30年首次

上水屠房日前有內地豬樣本驗出非洲豬瘟後，政府宣佈關閉屠房共將銷毀6000豬隻，荃灣屠房亦告停宰，除了一般市民受影響，食肆亦然。西環有小店今貼出通告，指在沒有活豬供應的情況下，需暫停營業3日，店舖負責人表示，此為開業30年來首例。

位於西環的金祥排骨麵今於閘外貼出通告，指因沒有活豬供應，食肆暫定營業，由今起休息3日至5月14日。店舖負責人姚先生指，小店開業30年來，雖然每逢大時大節都會休息數天，但是次是首次因為活豬供應出現問題，而需暫時停業。

金祥排骨麵今發出通告，指因沒有活豬供應，食肆暫定由今起休息3日至5月14日。(金祥排骨麵Facebook)

「因為我們的豬排、雲吞、餃子都需要用到新鮮豬肉，我亦不想用冰鮮豬。」姚先生指，店舖每日平均亦需用上5、60斤豬肉，故與4、5家供應商合作，以得到穩定貨源。不過，是次上水屠房有內地豬樣本驗出非洲豬瘟，需銷毀場內6000豬隻，荃灣屠房亦告停宰，影響到香港活豬供應，他指自己在沒辦法的情況下，唯有停業三日：「我把舖頭的電話轉駁到自己的手機，今天有不少客人打來，希望叫外賣，幸好客人都諒解我們的情況。」

金祥排骨麵不少菜式需用新鮮豬肉。(金祥排骨麵Facebook)

店舖平均日賣400碗麵，三天做不了生意，姚先生指暫未能計算到損失有多少，對於現時的情況，他亦感無奈：「我們這些星斗市民，可以做甚麼？希望政府做好一點把關。」雖然未知活豬供應何時會恢復正常，但姚先生表示不擔心未來的供應：「只要屠房劏到豬，就不用擔心了。」