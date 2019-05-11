【非洲豬瘟】無活豬　深水埗維記豬膶麵周日隨時停　老闆：好頭痕

本港昨日（10日）確認出現首宗非洲豬瘟後，政府決定全殺上水屠房內約6,000隻活豬，之前無限期閉關消毒，另一屠宰場荃灣屠房也停工，市民明日（12日）起將無新鮮豬肉食。 深水埗的「維記咖啡粉麵」以出售豬膶（即豬肝）牛肉麵馳名，真正「殺到埋身」，老闆陳先生得悉後大喊「頭痕」，指出當局未找到病豬源頭，反映把關不力，「有殺錯無放過」，預計明日將用畢店內的豬肝存貨，隨時停止供應「豬膶麵」。

深水埗「維記咖啡粉麵」以出售豬膶（即豬肝）牛肉麵馳名，老闆陳先生批評當局把關不力。（梁煥敏攝）

去年曾被迫減少每碗豬膶份量

去年底內地爆發非洲豬瘟時，供港豬隻一度減少，維記曾因豬膶減少，而被迫減少每碗麵的豬膶份量，以致未到晚上已售罄而提早收舖。《香港01》記者今日（11日）上午再訪維記，仍有豬膶麵可售，碗內份量未有減少，午飯時間坐滿食客。

內地非洲豬瘟終於「殺到」香港，本港明日將出現「零活豬」局面。維記老闆陳先生晚上得悉事態發展後，表示「非常頭痕」，他坦言現時店內的貨存量不足以應付一整日的需要，料明日稍後會暫停豬膶食品，「無話點算，我都預計唔到，希望佢（屠房）盡快開得返啦！」他質疑政府未能把握豬隻染病的源頭，若於內地已受感染仍能抵港，明顯是把關不力。

我諗啲客都體諒（無豬膶）嘅，願意改食其他食品，如果我哋有得賣豬膶，佢哋仲覺得奇怪啦！ 深水埗維記咖啡粉麵老闆陳先生

維記所有存貨不足以應付明日開店所需，料隨時會停止。（梁煥敏攝）

盼對生意額影響只少兩成

陳先生憤說：「一定係內地嘅豬帶入嚟，把關不力，食環都唔知做乜嘅！政府有殺錯無放過，而家啲買手都好慘。」他指「牛肉麵同豬膶麵相比貨量一向無得比」，但為了減低租金、人工等經營壓力，仍會繼續營業，「我諗啲客都體諒嘅，願意改食其他食品，如果我哋有得賣豬膶，佢哋仲覺得奇怪啦！」他表示，如生意額只減兩成已經「收貨」，並期望能夠盡快恢復供應。

深水埗「維記咖啡粉麵」以出售豬膶（即豬肝）麵馳名。（梁煥敏攝）

海皇粥店也可能停及第粥、豬膶粥

一向出售粥品食品的海皇粥店，同樣出售豬內臟食品，其發言人今早曾表示，公司所提供的豬心、豬腸、豬膶來貨已受影響，若供應情況有進一步影響，會影響及第粥、豬膶粥食品供應，或會暫停出售上述食品。

曾停止推出豬膶食材的譚仔三哥雲南米線，發言人今早前回覆指，公司現時未有使用來自內地豬肉原料，因此事件沒有對貨源造成影響，譚仔三哥會密切留意事態的發展。