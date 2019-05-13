旺角跨境巴長泊街多年　大媽團拖匧阻路　政府擬建新運輸交匯處

太子運動場道一帶跨境旅遊巴站附近，長期有大型旅遊巴停泊，以致阻礙交通、行人要左閃右避過馬路的情況時有出現，居民投訴多時亦未獲解決。有地區人士指，部門近日終加派人手執法，令情況得到改善，而政府亦打算將區內跨境巴士站集中於重建後的洗衣街水務署及食環署辦事處用地，以減少為居民帶來的滋擾。

太子港鐵站A出口附近的運動場道，共設有兩個得到運輸署批准的跨境旅遊巴站，作上落車之用。不過，社區前進旺角東幹事林兆彬指，該處長期有多輛跨境旅遊巴停泊、等待上客，以致阻塞交通：「當三輛旅遊巴同時停泊，旅遊巴就會擋住行人過路處，泊到第四輛巴士，車輛就會排出彌敦道。」他表示，自已曾於早上7時至晚上7時半，於有關位置觀察，發現最高峰有五輛旅遊巴同時停泊於路旁，佔去運動場道一條行車線。

旅遊巴停泊的問題不止發生於運動場道，亦蔓延至附近的西洋菜北街一帶，林兆彬指此舉不但造成交通擠塞、阻礙行人過路，有時亦出現人車爭路的情況，而問題已存在並困擾區內街坊十多年。加上時有大批手持行李箱的旅客在行人路上候車，亦造成行人的不便。

行人路上更不時有大批手持行李箱的旅客停駐候車。(社區前進旺角東幹事林兆彬提供)

林兆彬表示，近兩、三年都一直跟進有關情況，並向運輸署、警方投拆，親自向各巴士公司施壓，期間更曾被職員以粗口問候，至近日終發現部門加派交通督導員和交通警到現場監察，令多輛旅遊巴停泊路旁的情況不如以前般猖狂：「這幾天我早上至中午時分擺街站時都見到，有交通督導員長期在運動場道監察情況，會輪更監察。」

對於有關投訴，運輸署早前回覆林兆彬時指，已即時與有關的巴士營辦商跟進，並責成有關營辦商，安排跨境巴士使用正確位置上落乘客後須盡快開出，不得長時間等候及阻礙其他道路使用者，同時亦要求營辦商調配員工，安排客人於適當位置排隊輪候，以維持行人路面暢通。

林兆彬表示，至近日終發現部門加派交通督導員和交通警到現場監察。(社區前進旺角東幹事林兆彬提供)

署方又在回覆中指，長遠將安排洗衣街及運動場道的跨境巴士搬遷至洗衣街水務署及食環署用地的重建計劃內的運輸交匯處內，以改善路面交通情況，減少對附近環境及居民所帶來的影響。 「旺角每個地區現時都有跨境巴士站，但我認為不應將站設於民居附近。」對於運輸署將巴士站集中於運輸交匯處的計劃，林兆彬亦表示贊成，惟他強調重建項目現時「十劃都未有一撇」：「項目現時仍在城規會討論，到落成也是6、7年後的事。」

運輸交匯處這遠水不能救近火，林兆彬亦指，未知現時加派的執法人員人手，是否每日都會到運動場道進行監察。在區內泊位亦嚴重不足的情況下，他建議署方可採取短期措施，減輕問題：「短期措施來說，可以減少這些巴士的班次，令停泊在路旁的車輛減少。」