【母親節後】青衣亂派膠花似拜山　組織發起回收：暫收到9支

在剛過去的母親節，不少地區人士或團體都有派花活動，當中有不少是派發塑膠製的假花，但在節日過後，隨時成為廢物。在青衣的數個屋苑內，日前亦有大量住戶的信箱中放入沒有任何識認的假花，除被批評做法「派花如拜山」，更令人擔心膠花對居民沒用，假如直接棄置會造成浪費不環保。有民間組織在今天發起了回收行動，向路過的街坊收回膠花，同時宣傳環保的重要訊息。

為了慶祝母親節，昨天各區都有地區人士向公眾派花。唯獨在青衣邨和青怡花園等的屋苑，有獨特的送花方式。據街坊指，區議員在青衣邨將一枝枝的膠花放入信箱，令屋苑大堂有骨灰龕場的感覺；而在青怡花園，區議員又將膠花插在花槽中，路過的街坊形容場面如同「拜山時見到的情景」。雖然有部分街坊不介意收到假花，但也有不少人感到厭惡，又指今天較早前已見到屋苑內外的垃圾桶都見到這些假花，對於資源就此浪費感到十分可惜。

為了令膠花得以物盡其用，「青衣島民」今天下午發起了回收行動，他們下午來到聖多默宗徒堂門外，呼籲街坊前往將打算棄置的膠花交給他們。其中鄭小姐在Facebook上得知消息後，便帶同家中收到的膠花前往街站，「佢(區議員)年年都派好多唔等駛嘅嘢，扇、膠盒等等，攏喺屋企掉又唔係唔掉又唔係，對我哋其實好滋擾。」她又指，家中送到的花有怪味，但又不是現時流行的肥皂花，因此如沒有人回收，也只會將之丟棄。

組織擺設街站的個多小時期間，人流並不算多，亦不是很多人願意停下聽組織成員說明來意。不過期間他們先後收到共四枝膠花，也有街坊路過時見到街站，特意折返家中拿膠花到場回收，蘇小姐是其中之一，「啲花放喺屋企都係鋪塵，冇咩用，其實上年已經畀人鬧緊，點知今年仲派！」 她表示，要慶祝母親節不一定要送禮物，認為其實「咩花都唔使收」，不希望再出現現時「為送而送」的情況。

「青衣島民」成員王必敏指出，居民收到的花朵大多是整枝都用塑膠製造，亦有一些聲稱是肥皂花，但經他們檢查卻發現物料卻不能溶於水中，更出現甩色，她認為這些假花直接丟棄會對環境有害，亦十分浪費，因此昨天接獲街坊反映後，今天便設置街站回收。「暫時未諗到有咩用途，可能喺日後啲街站度做裝飾，再唔係就真係交去做分類回收。」王表示，因時間倉促，本來預計不會成功收到假花，現時結果已是超出預期。

「青衣島民」成員王必敏表示，回收的結果已是超出預期。(呂諾君攝)

她又指，區內一直胡亂送禮物的情況，如較早前的青衣戲棚，明明已有免費租借餐具服務，但區議員卻另外製作了一批共2000個的膠盒，向屋邨屋苑的居民派發並著他們帶去使用。「因為係免按金，其實最後好多人直接掉落垃圾桶，要靠場內義工把關夾返起晒，如果唔係後果真係不堪設想。」王表示，希望不同團體、組織舉行不同活動時，都能真正貫徹環保原則，不要因為節日而製造更多垃圾，再度加重環境的負擔。