深水埗人造草場租用率偏低　區議員倡開放讓市民耍太極、跑步

有些收費球場經常無人使用，特別是平時早上時段，多數場內都是空空如也。有深水埗區議員認為可活用這些場地資源，故提出在在非繁忙時段將5個深水埗收費運動場地開放予公眾使用，讓市民耍太極和跑步，「喜歡在早上做運動的居民會受惠，但原則是不影響租用人士。」

深水埗區議員袁海文向區議會提交一份文件，文件中指康文署在深水埗區的大型收費康樂及體育場地於非繁忙時段的租用率偏低，例如是石硤尾公園（第三期）人造草足球場和興華街西人造草足球場，故提出有關場地未有人使用的時段，開放予公眾使用。

文件中又提及過往全民運動日正是以開放康體設施，鼓勵市民養成每日做運動的習慣，而習慣需要最少30天才能培養，因此他認為一年一次的全民運動日成效成疑，促政府恆常開放未有人使用的收費康體場地。並以深水埗5個指定場地推動3至6個月的開放計劃才試行。

今日（13日）下午並未有人使用石硤尾公園的人造草足球場。（徐嘉蒓攝）

袁海文回覆記者查詢時表示，深水埗有不少收費場地在平日早上的使用率好低，同時當區缺乏休憩設施，例如四小龍社區和海麗那邊都比較少公眾休憩及康樂場地，因此提出探討在最後時刻都沒有人租用有關場地時，開放予公眾使用的可行性。「有些人想用，但他們只有自己一個人用，沒理由自己付費用這麼大的場地。」袁海文指，在不影響租場人士的使用情況下，再探討如何操作，當最後一刻仍無人租用場地，則容許開放予公眾以善用場地，「可讓人耍太極、散步和跑圈。」

袁海文建議先在深水埗五個場地試行，繼而檢討成效再推廣至其他區，以善用資源。（徐嘉蒓攝）

袁海文續指，有關提議主要在平日朝早開放予公眾，但仍會優先讓人付費租場，而黃金時段就沒有必要開放予公眾，因此最大得益會是早上做運動的居民，「很多喜歡跑步的朋友會受惠。」他補充，可先在區議會探討如何操作和平衡，研究場地內部守則和限制，若然活動與本身用途衝突不大則可試行，繼而檢討成效，再推廣至其他區。