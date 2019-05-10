修訂動物法首場諮詢會50人參加　區議員質疑人道毀滅受傷馬匹做法

政府上月起就修訂《防止殘酷對待動物條例》，展開為期3個月的公眾諮詢，並今天（10日）起開始有四場諮詢會，讓市民發表意見。署方建議日後可剝奪殘酷對待動物的飼養者的飼養權，有市民就在會上質疑有關修訂的可行性。署方指，在草擬法例時會再與律政司商討。 仔區議員楊雪盈質疑馬會一般人道毀滅在賽馬時斷腳的馬匹，惟漁護署獸醫指馬匹四肢需承受半噸體重，一旦骨折，難以癒合，所以需人道毀滅。

居住在東北發展區的村民質疑，署方擬推出剝奪飼養權法例於實際監管上難以執行。（李家偉攝）

漁護署今天（10日）在尖沙咀舉行首場修訂《防止殘酷對待動物條例》的公眾諮詢會，有約50人出席，不少人發表意見。有關注表演動物權益的團體在會上發言，其中「豚聚一家」成員要求署方將條例涵蓋至動物表演及展示動物場所，又建議署方應迫使場所就動物受傷、死亡提供醫療報告。

漁護署高級獸醫師周嘉慧指，就剝奪飼養權的實際執行，仍需要與律政司方面再商討。（李家偉攝）

漁護署署理助理署長：海洋公園已相當謹慎處理動物

漁護署高級獸醫師周嘉慧回應指，過去動物展示場所設有發牌制度，而署方亦會巡查場所作監管。她又提到，過去署方如果發現有非自然死亡的個案，是有權要求對方提供更詳細報告。漁護署署理助理署長何展豪其後回應時更「自爆」曾在海洋公園工作過，認為園方已相當謹慎處理動物。

有居住在東北發展區的村民就質疑，即使署方擬推出剝奪飼養權法例，實際監管上亦難以執行。她又指，現時在發展區居住空間逾千平方呎，飼養了三隻狗；然而將會被迫遷往300平方呎住所，擔心不論如何處理三隻犬隻都會違反謹慎責任原則。

周嘉慧回應指，剝奪飼養權的實際執行，仍要留待草擬法例時與律政司方面再商討。 針對居住空間的疑問，她指從來沒有限制要居住空間要多少，只要動物有合適飲食、有地方棲身睡覺「已OK」。

灣仔區議員楊雪盈關注受傷馬匹被人道毀滅

過去賽馬不幸斷腳，獸醫通常直接會向為馬匹實施人道毀滅，出席諮詢會的灣仔區議員楊雪盈質疑有關做法。周嘉慧解釋，因為馬匹要以四隻腳承受半噸重的身體，在高速運動下通常會造成複合性骨折，要傷口癒合有好大難度；加上並非所有狀態下都適合裝上義肢，獸醫才會決定實施人道毀滅。

現時在賽馬時發生墮馬意外，如獸醫檢查後若四肢受傷，會讓馬匹安樂死。（資料圖片）

鄺俊宇促依民意提高刑罰至監禁10年

一直關注動物權益的民主黨立法會議員鄺俊宇亦有出席諮詢會並發言。他指出，是次諮詢會是為動物福利立法的黃金時期，大眾都希望將虐殺動物的刑罰提高至最高監禁10年，希望署方可承諾依民意立法。他同時認為署方應檢討人道毀滅制度及動物義工制度，「動物唔識講人話，要有法例先可以保障到佢哋。」

一直關注動物保護的立法會議員鄺俊宇希望署方承諾將刑罰提高至最高10年。（李家偉攝）

周嘉慧回應時僅稱諮詢期後會整合意見，交由律政司處理，會參考嚴重罪行的一般刑罰，再作決定。她又提到，無人希望作出人道毀滅動物，所以未來亦希望加強教育及宣傳，從源頭着手減少棄養。

而針對早前有報道指，漁護署擬建議業界應電暈魚類才能進行宰殺，周嘉慧再重申署方無提出有關建議，稱目前署方聚焦在修訂《防止殘酷對待動物條例》，而有關屠宰魚類的指引會交由動物福利諮詢小組再商討決定。