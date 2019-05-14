【非洲豬瘟・食店危機】元朗勝利牛丸冇牛丸　食客：魚蛋頂住先

上水屠房早前(10日)一個內地豬隻樣本驗出非洲豬瘟，政府宣佈關閉屠房共銷毀6000豬隻，豬肉供應受到影響，而屠房停止運作，亦令活牛同時「遭殃」。不少食肆都相繼宣佈，部分食品將需停售，今天亦有食客發現，馳名元朗的勝利牛丸，居然沒有牛丸售賣，要以魚蛋代替。更有人指，如情況持續，店舖日後或需改稱「勝利魚蛋」？

勝利牛丸在元朗紮根多時，遠近馳名，不過受非洲豬瘟影響，今天有不少街坊指，到場後才發現店舖停售牛丸。過去有報道指，部份在市面售賣的牛丸樣本只有豬肉，完全沒有牛肉。今次亦有市民質疑，為何非洲豬瘟竟影響牛丸供應，到底是「勝利牛丸冇牛丸」，還是「勝利牛丸冇牛肉」？

記者今天曾致電和前往該店，獲職員確認，店舖所售的牛丸均是每天使用本地牛肉新鮮製作，因現時牛肉供貨受到影響，因此需要停售，坦言不知將會持續多久，認為無法估計，預期明天仍「有貨」繼續開店。而除了魚蛋之外，現時店舖仍有牛筋、牛腩等售賣，有食客估計是因為使用了由外地入口的冰鮮肉，因此未受影響。

除了勝利牛丸，不少著名食店的食品亦受影響。肉餅專門店屏山老地方日前在網上宣佈，該店的肉餅飯需停售一星期；位於深水埗的圓方餃子，則由昨日(5月13日)起暫停營業，直至豬肉正常供應。不過，上海生煎皇的生煎包則可以繼續供應，店主Oscar指，他們在半年前已留意到出現非洲豬瘟的相關消息，當時已轉了使用來自巴西的冰鮮肉，店內亦有使用為素食而設、不含豬肉成份的「新豬肉」，有關的品質都受到保證，確保食客可以繼續放心食用。