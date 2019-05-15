【奪命鼠患】老鼠操兵入友愛邨　黑點現垃圾山　四部門管理協調亂

繼去年出現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，衞生防護中心周二（14日）公布三宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案，三名患者分別居於九龍城馬坑涌道、南區海怡半島及屯門友愛邨。其中居於屯門友愛邨的74歲男病人為長期病患，4月28日因肝功能異常，因此入住屯門醫院接受治療，並於5月4日離世。 今早(15日)早上11時，區議員聯同食物及環境衞生署職員到友愛邨及附近安定邨視察鼠患情況，並有清潔承辦商職員加強清潔邨內街道。據了解，友愛邨內2個鼠患黑點，包括愛信樓地下位置及於垃圾站旁的屯門友愛H.A.N.D.S 街市。

區議員譚駿賢指「垃圾有時堆高到一個人咁高」，不過今早清潔工已收到指令「洗太平地」。（梁銘康攝）

街市內仍有吉舖，加上部分渠隔破爛，老鼠可以借機鑽入坑渠。（梁銘康攝） 街市翻新後渠蓋破爛 老鼠有機可乘 自公佈大鼠戊型肝炎個案後，有關部門已陸續到邨內處理鼠患問題。據了解，今早7時起，清潔工已收到指令「洗太平地」，在愛信樓外進行清潔工作及清理垃圾房，屯門區議會友愛北選區議員譚駿賢指「垃圾有時堆高到一個人咁高」。另外，屯門友愛H.A.N.D.S 街市鄰近垃圾站，雖然街市在翻新後一度大力進行清潔，不過街市內仍有吉舖，加上部分渠蓋破爛，老鼠可以借機鑽入坑渠，而坑渠貫穿整個街市，老鼠日間亦能在渠內活動，待晚上無人時出來覓食。譚表示，食環署已提醒有關單位改善，將會進行聯合滅鼠行動。

一路段涉四單位管理

譚指，區內鼠患問題嚴重，愛信樓則受垃圾房影響，特別於夏天的晚上，老鼠「操兵咁入」。不過區內的清潔衞生由4個不同單位負責，以愛智樓對開路段為例，一條道路由房屋署、食環署、港鐵及管理公司一同處理。商場、街市和停車場由管理公司負責、屋邨範圍則由房屋署外判清潔工負責，而馬路旁就由食環署負責，輕鐵路軌範圍由港鐵負責。譚認為，應由一個部門負責統籌或協調有關工作，亦應該設立明確的指引，否則前線清潔工亦容易混亂，望有關部門能改善情況。

譚駿賢又指，屯門區由填海得來，地底有空隙因而有利老鼠藏身。加上兩年前屯門公園一共融遊樂場的工程後，鼠患問題愈趨嚴重。加上不時有附近居民於此處棄置建築廢料、大型垃圾等，垃圾房衞生情況惡劣，譚駿賢希望相關部門正視問題。

居民張太住在邨內19年，去年一下午約2時，其女兒於梯間見到老鼠；她則於樓下坑渠見到老鼠，大小與手掌相約，幸無老鼠入屋，雖然家中有一老人，但仍然不擔心近日事件。