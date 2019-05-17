【清潔工喜訊】食環垃圾桶煙灰缸改設計　大埔試行　工人：有幫助

藝術家程展緯自2017年開始研究垃圾桶設計，他曾批評垃圾桶設計忽略清潔工工作需要，容易令他們勞損，以及增加垃圾桶損毀程度。近日，食環署就垃圾桶設計「開綠燈」，表示會在大埔區內試行垃圾桶煙灰缸新設計，於現時煙灰缸內加裝鐵盆，令工人不用再將整個桶倒轉以倒出煙灰，方便工人清潔。不過，有區內的清潔工就認為，新設計或許可以減輕工作負擔，不過始終憂慮鐵盆會被人偷走，「我個錫紙兜都成日畀人拎走，更何況係鐵兜？」

食環署回覆香港01時表示，署方認為在廢屑箱頂的煙灰缸引入活動式內盆的設計可行。除錫紙盆外，署方現正揀選其他合適物料用作內盆，短期内在大埔區進行初步測試。署方指，本年二月時曾接獲投訴，指清潔工人將廢屑箱外殼反轉清倒廢屑箱頂煙灰缸內的煙蒂及煙灰時，有機會引致勞損。後來署方認為，廢屑箱頂煙灰缸改用活動式內盆設計可提升前線員工在職業安全健康上的保障，因此將考慮引入上述設計，並作初步測試。署方補充，由於有關設計尚未落實，故會先在大埔區進行測試，待評估效果後再作考慮在全港各區推行。

程指，目前在大埔寶湖、大埔中心巴士站上方天橋均有清潔工在垃圾桶上採用以上設計。（資料圖片）

大埔清潔工自發在煙灰缸加錫紙盆

香港01曾報導，藝術家程展緯在2017年起，曾經就垃圾桶設計問題提出討論。他當時指由於垃圾桶太重，他們在清理煙蒂時需要將整個垃圾桶抬起，而清潔工多數為長者，因此在搬起垃圾桶時容易傷及腰部，批評垃圾桶設計忽略了清潔工需要；另外，垃圾桶亦會因經常被倒轉而容易損壞。與此同時，他發現大埔有清潔工利用鍚紙盆，將其放在煙灰缸位置上，在清理時只衫取出鍚紙盆便可。

程展緯發現大埔有名清潔工利用鍚紙盆，將其放在煙灰缸位置上，在清理時只衫取出鍚紙盆便可，他認為此舉可以改善清潔工處境。（受訪者提供）

於大埔工作的食環處外判清潔工羅二妹指，由於倒煙灰時到把整個垃圾桶蓋抽起，以致兩邊肩膊十分痠痛。於是自兩年前起，她便在自己負責的垃圾桶煙灰缸上放置一個錫紙盆，這樣收垃圾時就不用抽起整個垃圾桶蓋。為防吸入煙灰，她又會在錫紙兜內倒水，「如果唔係會係咁咳」。

對於食環處更換垃圾桶新設計，她說：「有啲幫助嘅，唔洗拎咁重。」但她憂慮鐵盆會被人偷走，形同虛設。「我個錫紙兜都成日畀人拎走，更何況係鐵兜？可以拎去賣，值錢嘛！」她又指現時的垃圾桶設計仍有不少漏洞，例如桶蓋太重，抽起時十分吃力；另外自從垃圾桶口收細後，大型垃圾扔不進去，人們便把垃圾隨手放在垃圾桶旁，加重她的工作量，「我試過叫啲人將大型圾垃扔去垃圾房，他們說：『你唔使做啊？政府出糧畀你㗎！』聽到好心噏。」