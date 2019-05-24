【01驗區】洪福邨開邨四年　交通小孤島　僅四條九巴線全日行駛

在《洪水橋新發展區建議發展大綱圖》中，公共屋邨洪福邨的附近有醫院、體育中心、運動場等公共設施。討論接近二十年，新發展區計劃終於在今年開展第一階段的平整道路工程，首批居民預計於2024年入住。 大綱圖中的設施或留於紙上談兵的階段，但同區的洪福邨早於2015年入伙，約1.2萬人搬進邨中，而交通、社福、街市等設施雖已配備，但洪福邨社區幹事陳樹暉坦言，「這通通都好似形同虛設，有設施但是未能對應到街坊的需要。」

洪福邨社區幹事陳樹暉於去年到邨內服務，他認為新屋邨的設計十分有心思，但交通、社福設施等仍要改進，這反映政府發展新公屋不應該「先安置、後規劃」。(柯詠敏攝)

陳樹暉去年起於邨內服務，不少街坊向他反映交通不便仍是較嚴重的問題。邨內設有公共運輸交匯處及巴士站，每朝7時至8時的繁忙時間，上班上學的居民就會在街市後方的巴士站，等待港鐵接駁巴士K75 或K75P 到天水圍西鐵站及天水圍區內。

這天隨陳樹暉於巴士站觀察，發現巴士站大排長龍，「曾經有日數過，大約有120多人在排隊。」。他由去年9月起，開始紀錄港鐵接駁巴士到站的時間，發現7:00至7:30 之間的班次大約3至4分鐘一班，但每到7:30 後就需要等約10分鐘，「很多時等很久，一來就三部車，港鐵的思維就是儲起一班人，然後一次過清走，這樣車廂就會很迫，等的時間亦長。」

港鐵接駁巴士主要往天水圍西鐵站及區內，但繁忙時間的班次不穩定。(柯詠敏攝)

除了港鐵接駁巴，居民日常多用輕鐵往來元朗及屯門，但陳樹暉說洪水橋站早於洪福邨尚未落成前，已面臨飽和，現時區內突然增加1.2萬人，輕鐵早已超出負荷。按2017年《公共交通策略研究》，途經洪水橋的610 （屯門碼頭至元朗）、615（屯門碼頭至元朗）及751 （友愛至天逸）於2016年最繁忙路段的載客率分別高達85%、80%、96%。「巴士及小巴在這區的角色，理應是舒緩輕鐵的負荷，但現時卻沒有解決到問題。」

九條九巴線 得四條行全日

港鐵接駁巴及輕鐵為當區主要交通外，居民亦會選搭九巴通勤。九巴於洪福邨的設有九條巴士線，但當中只有四條線全日行駛。

63X、268X 及68X均是前往旺角及佐敦，根據九巴於「2014年至2015年元朗區巴士路線發展計劃」，68X原為來往元朗及佐敦，報告提到有50%乘客來往洪水橋、元朗和美孚、荔枝角、長沙灣，其餘 50%的乘客則來往洪水橋 、元朗和旺角以南至佐敦一帶地區，所以建議將巴士線分拆多一條268X線，目的是減省前往佐敦及旺角的時間。

圖為九巴於洪福邨開出的巴士線，可見九條線路中，只得四條為全日線。 (資料來源：九巴網站)

陳樹暉於邨內觀察及訪問街坊的意見，發現他們於繁忙時間甚少往九龍西上班。反之，居民較多前往觀塘、藍田及上水，但前往藍田的258A巴士線，則於早上7:20 就開出尾班車，上水的261P 亦遇到同樣問題。「運輸署沒有答覆，估計現時洪福邨也未必是終站，九巴只是見步行步。」

洪福邨有三條巴士線前往九龍西，陳樹暉觀察到街坊主要往藍田及上水上班，反之往九龍西的居民相對較少。(資料圖片)

經過跟運輸署的磋商，陳樹暉稱原本來往天水圍及上水的276P，將於2019年第三季延伸至洪水橋。縱然洪水橋居民能享有往上水的全日線，但陳樹暉認為，這或會增加天水圍居民前往上水的時間，一切源於欠奉詳盡規劃。「現時洪福邨很多交通都是『搭單』，沾鄰近地區的資源，這並不理想，但從運輸署及九巴的口中得知，洪福是不會有獨立的線路。」

死灰復燃的小巴線

區內對交通需求甚殷，惟對外的巴士線有限，反而行走區內的小巴線曾因載客量不足而終止營運。

619線小巴營運首半年 嚴重虧蝕結束

619小巴線於2016年營運，來往天水圍及洪水橋，每10至15分鐘一班。按同年11月年區議會集體運輸服務工作小組文件指，619線營運首半年，每天平均乘客人數不足400人，營運商因嚴重虧蝕而結束營運。輕鐵飽和、港鐵接駁巴士班次不平均，小巴理應可以填補缺口，但陳樹暉稱到站時間跟接駁巴士並無分別，加上港鐵月票包括轉乘優惠，有乘客因此而傾向乘搭後者。「小巴線多只停到天水圍西鐵站，不能到達區內，跟接駁巴士的路線完全重覆，想去天水圍的居民就不會選搭小巴。」

按立法會文件，2015年輕鐵載客量平均達82%，隨著區內人口增加，陳樹暉認為政府應增設其他通勤選擇，舒緩輕鐵飽和的情況。(資料圖片)

小巴線最終於2017年3月停止營運，但今年2月，運輸署計劃增設兩條小巴線，分別由洪福邨開往元朗東頭邨及天水圍，陳樹暉認為若新路線按以往的營運方法，日後或會重蹈覆轍。以運輸署建議天水圍的路線為例，小巴會途經天耀路、天瑞路等，雖然線路延長至天水圍醫院，但路線跟港鐵接駁巴士大同小異。此外，小巴線的班次建議約20分鐘一班，這種種如同重蹈619線的失敗經驗。「署方事前又會否做調查？貿然開一條線恐怕又會虧蝕離場，到時深怕署方認為洪福邨根本不需要小巴，這就大問題。」

輕鐵飽和、九巴線路有限，小巴經營困難，洪福邨的交通問題仿似難以找到出口；陳樹暉分析，運輸署的態度仍以輕鐵為先，巴士、小巴為副，加上洪福邨屬洪水橋新發展區，整體規劃仍有調整的空間，難以落實全盤的交通規劃。「為何屯門59區有整體巴士規劃，但這裡就沒有呢？」

商場外判租金貴 難容小商戶

洪福邨開邨四年，邨內的民生設施仍未臻完善。邨內有一個街市及街鋪式商場，以連鎖店為主。陳樹暉認為，洪福商場屬房署管理，但租金跟一般商場別無區別。以食肆為例，他說租金約20至30多萬，而一般藥房則約4至6萬，「這裡租金並非特別高，但問題是跟出面的租金相約，即使房署物業都不能夠有街坊的生意。」

除了租金昂貴，小商戶難以負擔，陳樹暉還提到洪福街市為房署外判管理，但因為租金及人流關係，街市的物價高昂，「街坊為買平餸又要去別的地區，這都會加重交通或其他街市的壓力，所以整個規劃都存在奇怪的問題。」

由於邨內人流有限，陳樹暉認為這導致街市物價貴，選擇少的其中一個原因。(資料圖片)

社福設施形同虛設 未能對應街坊所需

現時，洪福邨邨內有青年空間、老人中心、幼稚園、弱智人士宿舍及康復大樓，陳樹暉形容縱然服務涵蓋三個年齡層的需要，但設施形同虛設。「青年空間的課堂貴，而老人中心只是提供電腦予老人家，沒有確實的照顧服務。」

交通、街市扣分最多 洪福邨僅值50分

總括而言，陳樹暉認為洪福邨的整體設施僅僅合格，「這50分是給屋邨設計上，看得出在新型屋邨，設計上花了很多心思。但為何會扣分呢？ 一是交通，這裡至少也要扣十至二十分。因為無法滿足這理居民的需要，同時令為洪水橋居民帶來不便，第二就是社福，社署究竟有沒有對應這裡的人口分佈的需要，去安排甚麼團體呢？似乎這個又做不到。

第三是街市，這裡大約都會扣十多分，問題是房署整體外判的模式，即使不售予領展，都會重覆一些問題，就是價高者得，或被集團壟斷，這些趨勢會慢慢看見。整體而然，今日洪福邨被我們扣分的地方，很多程度上是房署制度上沒有改革，無論是規劃上等等問題，所以全港性的問題在洪福都會出現。」