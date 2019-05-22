【01驗區】新蘇屋邨落成三年九成人入伙　社區大樓長年空置變鬼場

政府近年搶地建屋，是否有樓住是否就能安居？蘇屋邨經過重建後，其一、二期過去3年分階段入伙，除了單位頻頻爆出施工問題，區內設施配套亦不足。有地區人士指出該邨「三大問題」，批評屋邨落成至今，社區服務仍未進駐，六層高的社區綜合服務大樓一直空置，淪為「鬼場」，而邨內幼稚園遲遲仍未招生，恐未能趕及新學年9月入讀，另欠缺「搵食車」月租車位，困擾住戶生活。

蘇屋邨重建後，其一、二期共14座大廈自2016年起分階段落成和入伙，目前二期仍處於入伙階段。屋邨整體而言，約九成人完成入伙手續。該邨提供共6,985個單位，容納約19,500人，當中以核心家庭為主。去年爆出住宅單位質素連番出現滲水、地台不平等問題，區內設施配套和環境亦是居民另一關注點。

蘇屋邨重建後，其一、二期共14座大廈自2016年起分階段落成和入伙。（洪業銘攝）

環視屋邨一周，蘇屋邨仍保留原有特色，包括稱為燕子亭、「蘇屋三寶」的小白屋、和金漆大門牌。該邨依山而建，周圍有花草樹木，鄰近巴士總站和地鐵站。雖然邨內商舖未完全入場，目前只有一間個人護理產品連鎖店，但居民仍可光顧附近街市、商場和食肆。

記者訪問約10位街坊，平均對環境和設施約為70分（100分為滿分）。其中，入住兩年的一期居民曾小姐，稱環境看似優美，但仍有很多細節改善，如蚊患嚴重，老人康復中心仍未沒開設。剛入伙的二期街坊黃小姐稱，交通和購物尚算方便，不過就為幼女入讀幼稚園深感困擾，「這邨沒有幼稚園，叩了幾次門，只能到李鄭屋邨入讀，每日只有三小時課程，而非全日制」。

社福篇：社區大樓服務只聞樓梯響

任由大樓空置 社福設施未進駐

就街坊的疑難，蘇屋邨居民協會社區幹事何坤洲帶記者深入了解。他先帶記者視察位於屋邨第十座內社區綜合服務大樓，記者發現每層逾千呎單位空空如也。他稱，該大樓樓高6層，原來與一期同期入伙，而屋邨簡介亦列明有特殊中心及早期教育中心、兒童之家、護理院舍和老人中心等，但至今近3年，一間服務團體都未進駐，「不少街坊都詢問為何至今未有聲氣，任由大樓空置」。他透露，房署回覆查詢時稱，冀等待二期街坊入伙後才計劃安排社福團體入場，他怒斥「一期居民已有近一萬人需服務，為何仍要等？」

課餘託管服務「只聞樓梯響」

記者翻查社署的「深水埗區福利辦事處2018-2019年度工作計劃」，當中提及「為新落成及重建的公共屋邨建立社會資本和發展支援網絡」，包括於蘇屋邨設的兒童之家、增加區內課餘託管服務、在蘇屋邨設立一間長者鄰舍中心，以及「蘇屋邨協作計劃」，即社署與房屋署、蘇屋邨提供核心福利服務的單位及負責推行社區投資共享基金計劃的兩個非政府機構合作，持續發展鄰里支援網絡，及早辨識有服務需要的個人及家庭，並提供適切的福利服務。不過何坤洲稱，計劃似乎「只聞樓梯響」。

何坤洲稱，邨內對託兒服務需求殷切。（王海圖攝）

何坤洲強調，入伙以來蘇屋邨以核心家庭為主，對兒童託管服務及家庭鄰舍中心需求殷切。他又稱，不少家庭為雙職父母，由於李鄭屋邨和元州邨的社福機構的託兒中心有特定名額，「往往處於爆滿」，故要將子女跨區交由祖父母或親戚照顧，不少家庭備受壓力，即將來臨的暑假，擔心情況更恐令人憂慮。

另外，他又稱，邨內亦有兩、三成人為長者，渴求長者日間服務及康復中心服務，惟至今仍未有服務進駐。他透露，據了解，政府最快今年底才有首間社區服務團體獲中標入場。

教育篇：學額不足

居民冀盡快增加幼稚園學額。（李智智攝）

找了五、六間幼稚園都爆滿

對屋邨內的年輕核心家庭而言，幼稚園學額成為他們另一困擾。何坤洲稱，至今其辦事處接獲200個學額問題查詢。他表示，區內中小學額即使不足，家長仍可透過教育安排子女跨區入學，但幼稚園則再家長親子逐家逐戶「叩門」。曾有家長在附近找了很多間幼稚園，「有些街坊甚至找了五、六間幼稚園，都說爆滿了，連後補都不讓他申請」。

教育局於3月11日宣布將彩雀樓地下幼稚園校舍分配予救世軍作為辦學團體。何坤洲稱，原本不少邨內家長將所有希望寄託在位於彩雀樓樓下的唯一一間幼稚園，惟至今辦學團體尚未獲房署批出租約，故仍未處理校址裝修、招生以及向教育局作幼稚園註冊等程序，恐子女未能趕及新學年9月入讀。於是他正與辦學團體商議，要求提早啟動招生程序，以讓家長安心，「他們已經不理是什麼學校了，只想子女有書讀」。

交通篇：2萬人口只得190個車位

另外，屋邨泊車難同樣困擾蘇屋邨。現時兩期停車場只有約200個車位（約9成為月租車位），包括一期只有48個私家車車位、21個電單車車位和14個俗稱「搵食車」輕型貨車車位，而二期則僅有126個私家車車位及8個電單車位，欠缺輕型貨車車位，按政府以公屋區內每100個任宅單位有6個私家車位而言，不足以應付該邨約7000個住宅單位比例需求。

何坤洲稱，在附近車位短缺下，使基層街坊「十分徬徨」，惟有「鋌而走險違泊」。他再三稱，「搵食車」對邨內眾多從事運輸業的街坊相當重要，而輕型貨車車位與普通私家車大小無異，但政府不懂變通，拒絕於二期停車場開放輕型貨車車位，一併將客貨車類別車輛拒諸門外，令街坊對生計「相當頭痛」。

整體評分：65分

何坤洲綜合對整個環境和設施，認為綠化環境、交通和購物便利方面都達標，不過社區設施和幼稚園進展太慢，及車位不足問題都要扣分，蘇屋邨的整體評分有65分。他一再強調，政府現時搶地及「插針式」建屋，以「先入伙，後增資源」的服務規劃模式，使新屋邨在入伙早期服務斷層嚴重，在欠完整配套下，不但帶來居民生活不便，恐未及預防社區危機，後患無窮。

房屋署最新回覆稱，蘇屋邨社區設施大樓共有三項社區設施，包括兒童之家、嚴重殘疾人士護理院、特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心。兒童之家於2月完成院舍移交及辦理簽約手續，後兩者則於下月辦理簽約手續。至於蘇屋邨彩雀樓地下的幼稚園，該邨物業服務辦事處在今月內與負責承辦的救世軍進行校舍移交和辦理簽約手續。何坤洲稱，即使完成簽約亦不代表可馬上入伙，又透露有關社福機構最快於今年8月至今年底才可投入服務，而幼稚園亦需經裝修和註冊程序等，「恐怕學生過了9月才可入學」。



至於停車場泊位方面，署方稱，會審視私家車月租車位的供求情況，將研究將二期停車場月租私家車車位改為輕型貨車泊車位的可行性。