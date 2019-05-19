【死車違泊】電單車掛橫額咩玩法？　將軍澳人出奇招逼部門拖車

將軍澳富寧花園附近長期有廢棄電單車車停泊於行人路上，惟部門只貼出告示，從未執法拖走車輛。有地區人士以奇招應對，在廢棄電單車上掛上橫額，以「違法行為」促部門正視「死車」違泊。

富寧花園外的一條行人路時有不少電單車停泊，近日部分電單車上，出現了印有「要求跨部門處理廢棄電單車」、「部門互推責任」字樣的橫額，掛起橫額的將軍澳民注關注組成員陳耀初指，出此奇招是為了逼使部門正視「死車」違泊問題。

將軍澳民注關注組成員陳耀初在停泊於行人路的廢棄電單車上，掛上橫額促部門執法。(陳耀初提供)

「其實我們對這個位置的電單車違泊問題，沒有太大意見，因為也知道區內電單車泊位不足。」該路段並非主要行人通道，人流不多，故在未阻到居民出入，車主又只作短時間停泊、會把電單車駛走的情況下，違泊未為居民帶來嚴重困擾，惟陳耀初表示，問題是出自無人駛走的廢棄電單車。他指，該處有5、6輛廢棄電單車長時間停泊於行人路旁，令落葉、枯枝、泥土在電單車附近積聚，亦出現積水，有機會令蚊蟲滋生，引至衞生問題，亦影響觀感，直言「睇見都眼冤」。

事實上，警方曾於2017年11月，在有關車輛上貼上告示，要求車主於限期內把車駛離，否則將把車拖走，惟陳耀初指即使期限屆滿，仍無人執法。至2018年6月，他發現貼在車上的通告經已更新，上方提到警方已通知地政總署，將有關車輛清走，不過，該些電單車至今仍停泊於原位：「所以這些電單車，至少被放置了一年半載。」

行人路上停泊的廢棄電單車上，貼上由警方發出的告示。(陳耀初提供)

他曾就該處的「死車」問題致電1823政府一線通投訴，當時部門將個案轉交地政署跟進，但在未見有部門執法的情況下，他再致電1823投訴，而這次部門將個案轉交警方後，至今仍無下文。有指至今仍無人執法，是兩個部門之間未釐清責任所致，陳耀初對此直斥荒謬：「這並非嚴重的問題，只是小事，但仍處理不好。」

陳耀初上周於有關廢棄電單車上，掛起3幅橫額，他指這是沒辦法之中的辦法，為引起大眾、部門關注之餘，亦是希望突出事件的荒謬之處：「我這樣懸掛橫額也是違法的，看看是橫額先被剪，還是電單車先被拖走。」

陳耀初指如問題仍無改善，會考慮向食環署舉報自己的違法橫額，逼使部門正視問題。(陳耀初提供)

近一周過去，廢棄電單車未被清走，而陳耀初亦未因橫額而收到執法部門的聯絡，他直指這是意料之內：「我也不相信政府部門會如此迅速地執法，唯有繼續向部門施壓。」他表示，「死車」霸佔行人路的問題在全港各區都有發生，如富寧花園行人路的情況仍無改善，會考慮向食環署舉報自己的違法橫額，逼使部門正視問題。