【太和限冷令】年初大火電量未恢復　街坊開冷氣兩晚跳掣攬炒

近日天氣熱辣辣、天文台更於昨日（19日）發出今年首個酷熱天氣警告，對於正面對電櫃損壞影響而實施「限冷令」的大埔太和邨喜和樓居民或特別難受。有街坊反映，在炎熱天氣下，有住戶已按捺不住開冷氣，繼上月後，最近兩晚接連跳掣，無奈稱：「人類總犯同樣的錯」。有街坊紛紛拋出「慳電消暑法寶」自保，呼籲居民自律合作，度過炎夏。業委會回覆查詢時稱，新電櫃將今星期內安裝，如通過測試，可望如期於下月恢復正常電力。

大埔太和邨喜和樓今年1月14日因電錶房火警致全幢大廈停水停電。中電事後借出4個臨時配電櫃予喜和樓應急，惟電量仍未完全恢復，居民需按法團訂立的省電指引用電，每户獲配625W用電量。

大埔太和邨喜和今年初火警後致全幢大廈停水停電。(資料圖片/陳浩然攝)

為此法團發出《喜和樓最新用電指引》，呼籲居民遵守指引、節省用電，建議每戶可同一時間使用兩支光管或慳電膽、兩部抽風扇或風扇、一部雪櫃、一個寬頻機、一個無線路由器及兩個電話充電器。至於高電量電器則規定在上午9時至12時、下午2時至5時，以凌晨零時至4時使用，當中包括電煮食用具、電熱水爐和冷氣機等。

中電向喜和樓借出兩個新掣櫃。（大埔區議員周炫瑋提供圖片）

大批居民最近兩晚在「太和的後裔─太和邨法團監察組」的群組苦訴，喜和樓再次跳掣，牽涉十多層的單位，不少人反映「下班回家時發現大廈烏燈黑火」，疑有大量住戶違反指引開冷氣，導致電量負荷過大而停電，批評上月底才因此跳掣，「開冷氣的人行為自私」、「人類總犯同樣的錯」。

有街坊鼓勵居民分享「慳電消暑法寶」，除了風扇外，亦可運用如冰種、冷風機和水冷床墊等。太和邨業主立案法團主席任小姐向香港01稱，新電製櫃將於兩日後（5月22日）到喜和樓安排安裝，中電會於25日派員來測試，當通過機電署檢測後，大廈電力可於六月回復正常。