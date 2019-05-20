【逃犯條例】朱凱廸天水圍團隊擺街站　稱曾遭警方要求「收檔」

政府建議修訂《逃犯條例》備受爭議，反對人士憂《條例》通過後，港人會被「禁聲」，詎料《條例》未通過，已有人因《條例》被要求「禁聲」。有指朱凱廸天水圍團隊19日於天盛街市外擺街站遭滋擾，惟警方到場後並非處理滋擾，而是要求團隊「收檔」。

Facebook專頁天睇報今日於網上發文稱，19日下午朱凱廸天水圍團隊於天盛街市外擺檔，向市民解釋《逃犯條例》，及表達團隊對《逃犯條例》的看法，其後被人搶去手上的麥克風、打手及滋擾。團隊指，警方到場後，並沒有處理滋擾事件，反而稱收到市民投訴，命令團隊停止使用麥克風及派發傳單，並要求團隊「收檔」。

Facebook專頁天睇報今日下午發文,指19日朱凱廸團隊擺街站向市民講解逃犯條例時，曾被警方要求停派傳單。

帖文引述團隊表示，流動街站並沒有觸犯任何法例，亦沒有阻礙任何通道，不解為何警方會要求「收檔」，又不明白為何建制派人士可以擺街站，其團隊卻不可以。據悉有警察明言有壓力，希望團隊能夠明白及合作。最終團隊與警方達成共識，在警方指定位置繼續擺街站，而警方亦加派人手保護。



就有關事件,香港01曾分別向朱凱廸團隊及警方公共關係組查詢,惟警方回覆指並未有收到有關個案求助，朱凱廸團隊則未有回覆。

近日民主派包括朱凱廸均反對逃犯條例修訂。（朱凱廸facebook)

香港眾志與多個民間團體和社區工作隊伍，將在未來一週於全港各區街站。（香港眾志Facebook）

20日下午，保安局局長李家超宣布，已去信立法會內會主席李慧琼，要求為《逃犯條例》於6月12日的立法會大會上恢復二讀作準備。香港眾志指政府欲「強推惡法闖關」，決定於未來一週與多個民間團體和社區工作隊伍，包括各大學學生會，在香港各區擺街站，讓市民更深入認識是次修例的影響。