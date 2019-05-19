【大鼠肝炎爆發】全城清潔明展開　張建宗：過街老鼠一隻都唔放過

本港近日錄得三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，政府日前於防治蟲鼠督導委員會特別會議中決定，由明日（20日）起展開為期3個月的全城清潔運動，針對衞生黑點和重點範疇，加強滅鼠和防鼠。政務司司長張建宗今日（19日）出席活動時重申，「過街老鼠一隻都唔放過」。

張建宗重申，過街老鼠一隻都唔放過(翟睿敏攝)

張建宗今日出席「深水埗節大巡遊」時提及就鼠患問題，重申由明日（20日）開始，會展開全城清潔3個月，揚言「過街老鼠一隻都唔放過」，承諾會積極清潔鼠患源頭，又提醒市民食環署將嚴厲執法，呼籲要做好家庭清潔。

立法會上周四(16日)三讀通過新年度財政預算案，張建宗稱，保證長者生活障貼、交通津貼、在職家庭津貼等雙糧，下月底必定會存入市民的戶口，連同文憑試免考試費、為合資格家庭學生派發2500元津貼等，有關家庭可得到上萬元的資助，是政府關懷市民的體現。

另外，張建宗於致辭時讚揚，新中國於各範疇中表現輝煌，在世界上的影響舉足輕重，有目共睹。他又指地區的凝聚力對發展有重要影響，期望活動能加強市民對深水埗區的歸屬感，預料5年內深水埗區的人口會有40萬增長至46萬，很多工程正如火如荼地進行，例如智能停車場、新體育館落成等。