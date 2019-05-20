【大鼠肝炎爆發】全城清潔運動出師不利　灣仔滅鼠行動遇大雨中斷

本港近日錄得三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，政府日前於防治蟲鼠督導委員會特別會議中決定，由今日（20日）起展開為期3個月的全城清潔運動，針對衞生黑點和重點範疇，加強滅鼠和防鼠。 食物環境衛生署今日展開行動，在灣仔一後巷展開滅鼠行動，惟天公不造美，過程中突遇大雨，滅鼠行動只能中斷。

灣仔區防治蟲鼠組的工作人員在史釗域道後巷展開滅鼠行動。（袁澍攝）

灣仔區防治蟲鼠組的工作人員在史釗域道的後巷展開滅鼠行動。食環署方面表示，今天是全城清潔運動的首日，除了在後巷清潔和滅鼠外，亦會向街坊和食肆派發宣傳單張，宣傳防鼠患及滅鼠知識。

食環署灣仔區防治蟲鼠組工作人員於後巷放置滅鼠器。（袁澍攝）

署方續指，是次行動共分為三個步驟：洗街、放鼠籠和落鼠餌。工作人員在後巷撒上黃粉用以清洗地面，隨後再地面放置多個捕鼠籠，並於上方貼上告示提醒路人小心腳下。然而，行動過程中突降大雨，工作人員表示擔心此時落鼠餌會遭雨水沖走，因而不得不中斷行動。

過程中，食環署亦有向附近食肆派發傳單，提醒不要在後巷擺放雜物，保持清潔，減少老鼠的食物來源。

位於今次滅鼠行動附近的食肆、文洪記店員任先生表示，附近後巷確曾見到老鼠，但表示過往較多，最近反而較少；另外店內已經勤做清潔來滅鼠，提議政府應加派人手，及時將街邊垃圾箱內的食餘垃圾運走。

另一間食肆，再興燒臘飯店的負責人周先生表示，自己的餐廳則沒有鼠患危機，做好清潔亦不會過分擔心。

▼全港各區鼠患指數▼