【告別老店】萬紅校服紮根北角60載　不敵大廈收購結業　最後送暖

屹立北角馬寶道近六十載的「萬紅校服」將下月光榮結業。據悉，該舖位身處的大廈「臨近收樓交吉」，店主無奈被迫結束業務。由於尚有大量貨物積存，即日起減價速銷，以答謝港島各區學生家長多年支持，另店主亦不忘善舉，冀能將衣物贈予學校機構。

位於北角馬寶道2K號的「萬紅校服」，可謂港島區街坊的集體回憶。不過近日「萬紅校服」傳出下月30日結業的消息。據了解，結業是因業主決定收樓。由於店內尚有大量校服、恤衫、西褲、雨衣和睡衣，店主決定「大減價清貨益街坊」，部分運動套裝更「買一送一」，答謝港島各區學生和家長的支持。

雖然無奈結業，店方亦不忘善心，於網上呼籲，冀發揮網民力量尋找合適本地、山區學校機構，冀將校服贈予貧苦學生。

汪明荃亦曾光顧

「萬紅」不但服務一眾港島學生和街坊，亦養活了兩代人，見證本港教育發展，由現任店主李太的父親麥生於1960年代創辦。由於當年要穿校服的學校粗多，附近僅有蘇淅公學規定要穿校服，萬紅又該區的「獨市」，蘇淅公學可謂萬紅的常客，連名人汪明荃亦曾光顧。直到七十年代，港英政府推行九年免費教育，學校和校服增多，帶動生意興旺。不過，九十年代後本港生育率低，出現一波波殺校潮，買校服的人亦減少，幸好麥生未雨綢繆，為保住生意，早於開舖時睡衣，增加客源。

可是，本港一間間小店都不敵時間巨輪。近年北角馬寶道多幢大廈被財團收購，其中包括馬寶道77至87號的康樂大廈，先後以逾億元收購。