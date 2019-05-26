【告別老店】筲箕灣精誠無添加餅店結業　老闆娘難忘蔡楓華幫襯

中式老餅店在本地已買少見少。紮根筲箕灣近三十載的「精誠食品」唐餅店，以自家制「絕無人工添加」見稱，加店主夫婦和藹可親的笑容，留住不少街坊青睞，就連老闆娘的偶像蔡楓華亦曾光顧。不過，可惜由於店主夫婦自覺年紀漸大，體力不堪應付店務，決定今月30日光榮結業，提早退休享兒孫福：「捨不得離開，但總有退下來的一天」。 攝影：林振華

「精誠食品」唐餅店決定今月30日光榮結業。（林振華攝）

位於在筲箕灣道280A號的「精誠食品」，其每一件各式唐餅和月餅年貨，由年約60歲的店主黎氏夫婦用自家工場親手制作，以「絕無人工添加」見稱。當中，蓮蓉和豆沙燒餅、鶏仔餅、光酥餅、「菲林卷」、香蕉糕、白糖糕、芝麻糕和糯米糍等，可謂不少街坊的共同回憶。記者發現，只需十元八塊，就可品嚐美味糕點，光顧的人絡繹不絕，燒餅更一個上午就一掃而光。店主黎太笑言，20多年來幾乎都無加價，「我們都是做街坊生意而已」。

不過，香甜的餅香將成絕響。黎太透露，兩人近年深感年紀漸大，體力不堪應付店務，加上無人繼承，決定今月30日提早結業。她強調結業與加租無業，並指着腫脹的右滕蓋稱，多年來幾乎風雨不改，每日朝七晚八開舖，「生意太困身了，腳都生骨刺站不久了」，打趣說：「現在要像董伯伯（前特首董建華般）腳病提早退場。不捨得也沒辦法，總有退下來的一天」。

黎太冀提早退休享兒孫福。（林振華攝）

黎太一邊包裝光酥餅，一邊憶述丈夫17歲在筲箕灣的著名「威利民餅家」學師，後來自立門戶，先在南安街起家，十多年後來再搬到現址，「一生未曾離開過筲箕灣」。

她續說，過去為兩夫婦養大兩子女拼命工作，「今天總算苦盡甘來」，但內疚甚少陪伴兩子女成長。不過幸好她的子女非常孝順，亦事業有成，30餘歲的長子更成家立室，生下女兒，在子女積極勸籲下，他們決定退下來，「好好生活，好好休息」。她又帶記者看看廠房的機器，笑言是多年戰友，又說：「這些光酥餅機、攪拌機，全部都是古董」，透露將考慮贈予同行。

老闆曾於2012年獲英文雜誌「Time Out Hong Kong」訪問。（林振華攝）

+ 4 + 3 + 2

談及店舖的「威水史」，黎太雀躍地指着門口說，老闆曾於2012年獲英文雜誌「Time Out Hong Kong」訪問，但她認為，這都亦不及她歌神偶像蔡楓華來光顧那樣值得驕傲。她津津樂道，近年來不乏名人到訪，如藝人洪永城和「少爺占」（甄子康），「他們一經過就來買餅，就來探望我」。

在訪問期間，有不少街坊得悉餅店結業大嘆不捨。其中，在附近上班的林小姐特意趁假日帶兒子來光顧。她稱，每天下班都會買芝麻糕給兒子，「真得很捨不得，特別是我的兒子。他最愛吃的芝麻糕都不知在哪裏可以買了」。另一位街坊劉先生亦有女兒來捧場，嘆息本港的中式老餅店一間間消失，令人婉惜，「好似沒有了很多集體回憶」。黎太最後亦為答謝他們的支持，特意加贈件餅或糯米糍，「少少心意，多謝大家，後會有期！」