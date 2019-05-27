【寶林街市翻新】深宵食堂最後一夜　為食喵老闆難捨鄰里兩脇插刀

寶林街市要翻新，街坊最不捨的，想必是寶琳的「深宵食堂」。 三年半前，寶琳只有寥寥數間深宵食肆，街坊劉生與太太夜晚收工肚餓，卻發現附近只有一間24小時營業的麥當勞，他們便忽發奇想：「不如自己開舖！」劉生劉太走入寶林街市覓得一間空舖，以賣街頭小食為主打，與「粉仔」和「食得喜燒烤」等鄰舖打造了當區獨有的深宵食堂。然而來到今日(27日），建華宣布六月把街市大翻新，三間小店也宣布離場，寶琳「深宵食堂」正式與街坊告別。 攝影：廖俊升

「最受歡迎係炸燒賣同撈烏冬，即叫即炸，唔同人哋炸好晒放喺度。」劉生說。今天（27日）是為食喵在寶林街市的最後一天，不少街坊和學生為吃最後一餐，都排長龍等著買撈公仔麵、雞髀、炸燒賣和芝士撈烏冬等「名物」。食物價錢不高，二十多元便可吃得飽，劉生直言所賺不多，但十分享受這種生活，「兩個人打工一定好搵過呢度，但開舖頭可以話事。我哋唔係求發達，夠交租夠生活就夠。」



寶林少宵夜選擇 入街市開檔創潮流

住在寶琳多年、年僅三十多歲的劉生原是一名廚師，一次與太太夜深放工回家，發現附近除了麥當勞，全部食肆通通打烊，連吃一餐宵夜都相當困難，「十點後冇咩食，集團收晒工，十一點後得麥當勞，普通食肆都冇。」從事飲食業的兩夫妻就忽發奇想，走到寶林街市開了一間主打港式街頭小食的寶琳為食喵。

幾間食肆撐起了寶琳夜市。（資料圖片／余睿菁攝）

偷雞開檔做起深宵食堂

一做便三年。劉生坦言，「深宵食堂」本來只是一間間外賣食肆，不像現在般開枱開凳。「係呢一兩年先『開枱』，兩年前我哋都好避忌，主要做外賣多，𠵱家都唔做，咁冇所謂啦。」劉太說，兩年前管理公司對街市管理嚴謹，嚴禁食肆做堂食，一到晚上九時便會派員到場拍下「罪證」，「九點影一張，十點影一張，我哋十點通常都拉閘迴避。開頭收十點半，後來多人宵夜，搞下搞下都費事（迴避），越收越夜，反而畀我哋整起咗個夜市。」他們笑言頭兩年收過管理公司兩封警告信，若收第三封管理公司便可單方面終止合約。後來街市轉了建華管理，只簽十一個月租約，慢慢放寬了他們夜晚攤檔，形成小型夜市。

為食喵今日下午三時多便開舖，附近的學生放學來吃下午茶，直言雞髀和撈公仔麵最好味。

新約要六萬元入場費

建華趁今年六月眾商戶租約期滿，馬上進行為期三個月的大裝修，小店們看見新約租貴紛紛逃亡，為食喵也是其中一個逃亡者。「做飲食入場費六萬起步，門口唔可以擺枱，必須要由上午九點開到凌晨一點，即係一定要請人，同埋年終無休，除新年三日假外，休息要入紙申請，慘過貼錢打工。」劉生說，他們還要在每月的生意額分成給建華，買禮品贈予積分客戶，「佢（建華）好興儲積分，然後送禮品，牌頭係建華送，實際係商戶畀錢。」儘管如此，劉生坦言商業行為沒有對錯，「唔可以話剝削，你情我願，我哋就唔做。」

附近有舖位已經正在清拆。

建華要求在麥當勞傾續約 為食喵決遷至康盛花園

「有叫過我哋續約，但好冇誠意。」劉太說，建華租務部曾經主動與他們相約洽談新合約事宜，但就約他們在麥當勞討論細節，他們對此感到不解，「我哋得兩個人做，邊行得開。但佢話一定要麥當勞，好肉酸攤晒喺度。我話街市有管理處，又可以去我哋舖頭傾，但佢話唔得，一定要麥當勞，我都唔知點解。」於是他們決定另尋出路，在康盛花園覓得一間二百呎舖位，比現時的一百呎面積大得多，可以容納數個座位，繼續做街頭小食。

難忘鄰舖友情價助大裝修

來到最後一夜，劉生劉太也有點不捨。劉生坦言，不捨街坊之餘，更難忘的是檔舖間的鄰里感情。遷入寶林街市時，他們仍是「創業初歌」，舖頭裝修最是令人頭痛，找了兩個裝修師父都叫價廿萬，本打算「頂硬上」的兩口，這一刻遇上救星，「因為我哋乜都唔識，『粉仔』黃生就介紹咗隔離舖維修嘅陳生畀我哋識，之後低價幫我哋搞掂成間舖，真係友情價。」

與鄰舖熟絡 自行開鎖進出舖頭

他們口中的陳生早前已經撤出街市，不做老闆去幫人打工，劉生和劉太笑言，30餘歲的陳生是非常友，而且很有性格，「佢好低調，話自己只係識做維修，但其實乜都識！」劉生又說陳生連開鎖也不須用鎖匙，「我哋有嘢壞咗叫佢幫手整，我放條後備匙喺度畀佢，佢話『使咩鎖匙』，次次都自己撩兩撩開閘，然後整完就幫我哋閂埋閘，真係好犀利！」

縱使無法在街市再聚，一眾檔主友情長存，更會間中小聚，「同隔離豬肉佬都係好熟，大家咁上下年紀。雖然陳生已經唔喺度......唔喺街市度，但我哋都仲有聯絡，會一齊飲嘢。」劉生認為街市的人情味非常難得，劉太更笑說，老公跟陳生和豬肉佬是寶林街市「三子」，陳生現在更是他們新舖裝修的幕後顧問，「咩都問佢㗎！」

劉太笑言，街坊叫先生做「劉生」不是因為拘謹，而是因為她常直呼其全名，全個街市也知道他叫甚麼名字，劉生現在好像乳名一樣，人人都是這樣稱呼。

六月告別屋邨轉戰私樓區

「冇辦法啦，都要繼續做。」雖然寶林街市的人情味別處難尋，但生活仍是要繼續。六月起，為食喵便要搬到私樓區康盛花園，「好多街坊都知道我哋搬去邊，雖然都好多人覺得遠，但都可以嘅。」雖然沒有屋邨的街坊情和街市鄰里感情，但劉生仍相信，一眾好友仍會再聚。