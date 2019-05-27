【寶林街市翻新】小店今明撤離大清貨　老伯日賣二百隻糉不捨街坊

寶林街市將於6月1日起翻新，街市內不少檔舖也明言只做到今、明兩天（27、28日）。臨別秋波，一眾街坊今日仍冒雨來到街市，買最後一餐餸，在平民飯堂吃最後一餐飯，送別陪伴他們三十年的寶林街市。

退休公務員開平民糉店

寶林街市約有百多個檔口，即將關門裝修，但仍有一半以上的店舖，包括菜肉檔，五金，海味雜貨等也有開舖，跟街市共戰到最後一刻。除了菜肉檔和食肆外，大部分乾貨店都有減價，有成衣店以半價發售，老闆娘亦直言要蝕本清貨。

街坊一如往日到街市買餸和吃飯。對著街市門口的客家茶果馮伯伯也是如常擺檔賣糉子、鹹蛋和茶果。「做埋聽日，冇得留低！」對於離別，馮伯伯表現相當瀟灑，他坦言「冇辦法，係大勢所趨。」「呢度入場費四萬幾銀，淨係八達通都二萬幾銀，啲錢等於充公。三個月按金就廿萬，但我只賣幾蚊一個茶果，十幾蚊一隻糉。」

「呢度係屋邨嚟，私人樓就有得發圍。呢度人流少，就算你點樣裝修，我都可以行多步去靚嘅地方啦，唔到你講到天花龍鳳，到時實旺咩？人流唔多，旺咩？」馮伯伯說。

到街市賣糉之前，馮伯伯與太太每年都會包糉派給街坊。去年八月在子女支持下，兩老決定到街市賣糉打發時間。

太太日包逾百糉 「唔係話讚老婆，真係好食嘅！」

臨近農曆五月，馮伯伯開始賣糉子，分別有鹼水糉、花生鹹肉糉、紅豆鹹肉糉和綠豆鹹肉糉，不過糉子到下午就極速賣完，馮伯伯笑言全靠街坊捧場，「我哋做生意講實際、講老實，而唔係啲遊客見你做得好先嚟幫襯吓，全部都係街坊。」他們每日賣二、三百隻糉，由早上七時開舖，到下午一時許便賣光，今日幫襯的街坊也大讚糉子紮實、味道一流，不過他就將功勞歸於太太，「唔係我包，係我老婆包，我負責賣嘅啫！唔係話讚老婆整啲嘢，真係好食嘅！」



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每年包糉派街坊 子女打本開店打發時間

到街市賣糉之前，馮伯伯與太太每年都會包糉派給街坊，直言「我哋做人冇所謂」。去年八月在子女支持下，兩老決定到街市賣糉打發時間，「之前一直冇嘢做，舊年八月老婆話不如包糉去賣。仔女就話『媽咪，你唔怕辛苦嘅就做，銀紙唔係靠你賺』，我啲仔女搞掂晒啲成本，最緊要啲仔女乖，我就心滿意足。」

「想要糉打電話畀我，我哋再包！」

生意越做越好，馮伯伯招積笑說「住元朗、屯門都要特登揸車嚟同我買啊！」但明日之後，這檔手工糉小生意就要絕跡寶林街市，「我以前係公務員，有長俸咪周圍去吓，年紀大係咁㗎啦細佬！」不過他明言，只要街坊給他打個電話，便會繼續包糉，「到時搵地方交收！」

有商戶留下新店的地址和電話號碼，以方便街坊聯絡。

街坊茶居撤出將軍澳 老闆：「係街坊唔捨得我！」

轉角去到街坊茶樓寶林茶居，他們的代表作即叫即蒸點心和手拉腸粉令眾多食客著迷。茶居何老闆表示，今日就是最後經營日，就算是裝修過後也不會再回到街市，他笑說：「係街坊都唔捨得我！好多都拎咗我電話，叫佢兩三個月後再打畀我睇吓點啦！」何老闆說裝修之後，會先幫朋友的食肆打工，再撤出將軍澳開店，「呢度有咁多食肆，再叉隻腳落去好難做，除非你好出位啦。」

據了解，自從領展將寶林街市外判給建華管理之後，租金一直高企，寶林茶居開業數年後黯然離場，也是因為不滿建華管理，「建華就不可理喻，我唔同佢傾啦，佢自己都有做包點啦，所以佢自己會做返。冇得可惜，建華咁麻煩，不過係政府縱容出嚟。」他說在昂貴租金下小店必然遭淘汰，做老闆難捱，坦言在外面打工也能賺到同樣的收入，「仲衰過打工，呢個政府真係越講越勞氣，衰到冇人有，領展已經衰，又捧多個建華出嚟，佢哋都係鬥搵食，有咩法子唔加租。」

裝修過後寶林街市小店大逃亡，臨別之時，何老闆也難忍不捨之情，「都唔知點講，最後呢日，賣得幾多得幾多。做咗咁耐，始終都會有少少唔想，但唔想都冇辦法。捱咗咁耐，細路大晒，咪捱少啲囉。」

街坊感歎街市小店買少見少 不捨糯米雞和腸粉

「自己即叫即做嘅，基本上越嚟越少。」街坊楊先生來到街市，最後一次幫襯茶居，「比酒樓好，但冇咗都冇得揀，都係要去酒樓。」他表示明白何老闆兩夫妻一手一腳做小生意的難處，舖租高昂下撤離也無可厚非，不過他也感到十分可惜，「幫襯咗好多年，全部都街坊生意，最後一餐，冇架啦。周圍環境都冇晒，上咗舖貴晒就唔同，亦都消費唔起。」楊先生大讚茶居的糯米雞非常美味，而且腸粉即叫即拉，市面上已十分難得。

肉檔老闆坦言裝修之後，街市的豬肉或由建華大財團壟斷。

深宵食堂不再 豬肉檔也難逃遷離命運

寶林街市作為有名的深宵食堂，馳名的寶琳粉仔、寶琳為食喵等食肆也只做到今天便會離場，轉到別處重新發展。除了食肆遷離，菜肉檔也難逃厄運。街坊們均歎在寶林街市買餸已成習慣，「連最後一日都要喺度買！」擔心日後要到新都城二期買餸，下雨將很麻煩。肉檔老闆坦言裝修之後，街市的豬肉將由建華大財團壟斷，「佢哋自己做晒，魚、菜同肉一條龍，我哋都好難做。」他直言不捨得街坊，但也沒有辦法：「人哋撈幾廿年都要下山，唔到你話。」「做埋今日，係咁先！」

社區幹事馮君安也來到街市探望檔主們和街坊。

社區幹事馮君安也來到街市探望檔主們和街坊，得悉許多小店都做到今天便結業，他也感到十分不捨，直言寶林街市特別之處在於檔主和街坊關係非常好，「大家互相認識，會問吓近況，去惠康買嘢唔會話關心啲收銀員點樣，但呢度啲街坊會問街市嘅狀況，將軍澳只有呢度係咁。」他說街市小店的終結，是令人情世故也同時終結，「變咗批發市場一式一樣，唔係人情。連鎖食店支配之下，建華會唔會畀呢啲手工糉喺度呢？」馮君安最不捨得的除了寶林茶室，就是賣兩餸飯的來恩小食，「我哋由細到大都係食呢啲，新街市之後可能會被機器取代。如今大家都係親手去做，就算係每隻糉嘢都會唔同，每樣都有特色，呢啲就係有落心機同冇落心機嘅分別。」

建華回覆查詢時曾表示，寶林街市將於6月起進行翻新工程，預計有關工程將於3個月內完成，又提到其公司一直與現有商戶保持緊密溝通，並會優先與現有商戶探討續約安排，了解商戶所需。