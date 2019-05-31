【南圍豪宅】村民憂建行車天橋早有預謀　路政澄清只是斜坡工程

兩年前，政府人員以「古蹟發展挖掘」為由，進入南圍探土；今年，規劃署向西貢區議會提交《白沙灣分區計劃大綱核准圖編號S/SK - HH/6》的擬議修訂項目，遭全體區議員否反對。然而，有村民懷疑政府打算在西貢公路建一行車天橋直達南圍御采河堤，「係一早有預謀！」認為政府會不管區議員意見，照上城規會。

村民懷疑正興建行車天橋 「一早有預謀」

南圍村民楊先生指，大約兩年前，約十多名政府人員前往南圍探土，「話係『古蹟發展挖掘』，呢度荒山野嶺，邊有古蹟可言吖？但負責人話已經知會村長，我就冇聲出。（在南圍建豪宅）係一早有預謀！」他指，沿着南圍河一直上，至西貢公路一帶，有工程正在進行，懷疑政府欲建一行車天橋，由西貢公路直落南圍御采河堤。「根本政府已經決定要發展（南圍），就算區議員反對，規劃署都會照上城規會，聽講2022至2024年一定會搞呢度。」

村民懷疑政府欲建一行車天橋，由西貢公路直落南圍御采河堤。（蔡正邦攝）

工程人員稱會建四線行車橋

記者前往西貢公路一施工處，向工作人員查詢工程詳情時，工作人員表示，該道路工程會興建一條四線行車天橋，兩出兩入，由西貢公路落南圍村旁的御采河堤。問到工程何時竣工，他表示，「未有咁快，依加先啱啱開始準備。」

而南圍村村長成正安則說，未聽過該處會興建行車天橋落御采河堤位置，他指只知該處正進行道路擴闊工程，而政府亦有就該工程進行諮詢，「好耐啦，十幾年前已經講話要進行道路擴闊工程，一直到依加都未搞掂。」

路政：是斜坡工程

路政署發言人回覆《香港01》查詢時指，路政署現正進行西貢公路第一期改善工程，主要是擴闊西貢公路及進行相關的斜坡工程。而在御采河堤附近正進行西貢公路的斜坡工程，並沒有興建行車天橋。工程於2016年3月開始動工，預計於2020年底大致完成。

另一方面，有村民批評政府在是次發展規劃內，把部分原屬南圍村範圍的地方剔出南圍村村界，「喺度住咗五十幾年，地址一直都係寫南圍村，點解突然話唔屬於南圍？咁我其實住邊？」地政署回覆指，「認可鄉村範圍」是指在1972年12月1日實施小型屋宇政策前，在該認可鄉村興建的最後一所鄉村屋的邊沿起計300呎的範圍。而是次規劃內的綠化地帶，則「不曾被納入南圍村的鄉村範圍」。