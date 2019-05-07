西貢南圍建豪宅　村民批交通配套不足　「等個幾鐘先上到車」

規劃署向西貢區議會提交《白沙灣分區計劃大綱核准圖編號S/SK-HH/6》的擬議修訂項目，並於7日的區議會大會上討論。數十名西貢南圍村村民7日早上到西貢將軍澳政府綜合大樓門外拉起橫額，抗議政府計劃在南圍和響鐘村興建230幢六層高的豪宅。村民批評政府未做好交通規劃便心急建屋，會加劇西貢區交通擠塞問題，形容村民現在「好像困在籠中」。

數十名南圍村村民在西貢將軍澳政府綜合大樓門外抗議，高呼「反對政府未疏通樽頸交通擠塞，先在西貢建大量豪宅」、「政府批建大量豪宅易，西貢居民返工返學難」等口號。其後村民向規劃署及運輸署代表遞交請願信，要求政府撤回建屋方案。

交通擠塞 村民猶如「困在籠中」

南圍村原居民成元嬌表示，西貢現時的交通幾近飽和，根本不可能容納多230個豪宅單位，「政府建屋前，應先解決西貢區的交通擠塞問題。」她指，每天早上7時30分至9時正及下午放工時間，西貢清水灣道出彩虹位置都會塞車。另一方面，南圍村是西貢出市中心的尾站，巴士、小巴等駛出南圍時皆已滿座，使村民未能上車，「試過等個幾鐘先上到車，如果上到係好彩。」

「村民好似困在籠中」

在九龍塘上班的成先生稱，駕車由南圍出九龍塘只需約20分鐘車程，但由於早上繁忙時間塞車，他9時上班，卻要在7時30分出門口。他說西貢的交通擠塞問題日益嚴重，「我中學在觀塘，讀中一時可以7時出門口，但到中六已經要6時30分出門口，否則會遲到。」他形容由於經常塞車，「村民好似困在籠中，出入不得。」

在九龍塘上班的成先生稱，駕車由南圍出九龍塘只需約20分鐘車程，但由於早上繁忙時間塞車，他9時上班，卻要在7時30分出門口。

建行車天橋、地鐵延線改善交通問題

成元嬌建議政府應先疏導目前清水灣道樽頸位置的擠塞情況，然後方在西貢建屋。「運輸署可考慮興建兩條行車天橋，一條由井欄樹直達鑽石山地鐵站，另一條由鄭植之直達調景嶺地鐵站。長遠計，應考慮興建地鐵由坑口站延長至香港科技大學及南圍。」她強調村民並不反對建屋，「我們支持改善住屋問題，但真正水深火熱的是住劏房的市民，如果政府有心解決住屋問題，興建公屋，我們無任歡迎，但興建豪宅是否能夠紓緩住屋問題？」

收窄村界 受影響村民：冇通知

除了交通問題，村民亦關心南圍村界被收窄。村民稱，現時規劃署釋出的規劃圖，把部分原屬南圍村範圍的土地剔出南圍村，惟事前並沒有任何諮詢或通知。正好居於被剔出的土地上的楊先生稱，政府從來沒有通知他，「直至今年3月初有村民告訴我時才知道，當時好驚訝，傻咗。」他稱，他在南圍村住了五十多年，一直可以選南圍村村長，地址亦是填南圍村，「但政府依加突然將我哋劃出南圍村村界，點解？政府從來無解釋。」

西貢區議會於7日討論《白沙灣分區計劃大綱核准圖編號S/SK-HH/6》的擬議修訂項目，把御采河堤對面山坡的「綠化地帶」改劃為「住宅（丙類）」地帶，最高地積比限定為0.35倍，最大上蓋面積為20%，最高建築物高度為11米及一層開敝式停車間上加兩層。議員一致反對修訂計劃。